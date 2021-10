La frase de la China Suárez al enterarse de la reconciliación de Icardi y Wanda Nara

En las últimas horas se filtro la frase que le dijo Eugenia la China Suárez a un amigo al enterarse de la reconciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Ella no se enrosca. No le dio bola al tema", contó un amigo de la actriz. "La China no es resentida ni enroscada. ¿Si tiene miedo de volver a Buenos Aires por cómo la vayan a recibir? No, ella se la banca toda”, agregó.

Además, el amigo de la China contó que se encuentra muy en el día a día de la filmación en España. “Cuando termine se quiere ir volando a Buenos Aires por Rufina, que extraña mucho a Nico Cabré, su papá. La China está enterada de todo lo que sale en Argentina. Le pasan todas las notas y lo que dicen en la tele. Está al tanto de todo, pero nada le importa", señaló.

Al ser consultado sobre una reconciliación entre la China y Benjamín Vicuña, dijo: “Están muy bien los dos. Tienen muy buena onda. No hay que meterse en ese terreno porque en cualquier momento vuelven a estar juntos... Eso nunca se sabe con ellos dos".

El “Wandagate”, como se nombró a este conflicto mediáticamente, tuvo un final que puede considerarse feliz. Wanda publicó una apasionada foto con Icardi y la acompaño con un texto que deja en claro que le darán otra oportunidad a su matrimonio.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comenzó relatando Wanda en Instagram.

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, reflexionó la empresaria.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi”, cerró el posteo Wanda.