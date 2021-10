"La dejé de querer": nuevos chats explosivos entre Icardi y la China Suárez

El periodista de espectáculos Ángel de Brito reveló fuertes detalles sobre las conversaciones que habrían mantenido Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi, días antes de la escandalosa separación del futbolista del PSG con Wanda Nara.

En su programa, De Brito contó "la versión que la China Suárez le dio a su gente cercana" sobre cómo comenzó la relación con Icardi. eEl conductor de Los ángeles de la mañana dijo que "efectivamente Icardi comenzó con los likes y fueguitos" por Instagram y "cuando empezaron a hablar, lo primero que le dijo es 'sos la mujer de mi sueños, sos mi ídola, te veo desde chiquito'".

"Sin que nadie le preguntara nada, Icardo le empezó a contar que estaba en crisis con Wanda. Y en un momento le dijo 'me quiero separar de Wanda, pero Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja'", reveló el periodista sobre los dichos del delantero.

"Y le dijo algo bastante fulero, que va en sintonía con sus mensajes de Instagram. Le contó qué tipo de discusiones tenía con Wanda y le dijo, textual, 'la dejé de querer, la veo como hermana o como madre'", agregó.