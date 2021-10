Explotó la polémica por supuesto maltrato infantil en “Cebollitas”

A lo largo de estos últimos dos días, diferentes personalidades se han sumado a la polémica generada por las declaraciones realizadas esta semana por Juan Yaccuzzi, quien fue parte de famosa serie infantil de los noventa “Cebollitas”, quien sorprendió al denunciar el maltrato que sufrió siendo niño mientras participaba en la ficción.

“Para hacerla corta, si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, con las cagada a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer", contó el actor en una entrevista para Mitre Live esta semana.

Yaccuzzi, que en la serie representaba a “Coqui”, recordó que en el set se daban “excesos verbales y otras “cosas que con el cambio de época no podrían suceder”.

“A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento o las veíamos así, estaban naturalizadas. Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados”, agregó el actor, que en ese momento era de edad escolar.

“Me acuerdo de ver gente entrar al estudio a los gritos y chicos llorando por cagadas a pedos exorbitantes. Había situaciones que no estaban buenas", concluyó.

Las declaraciones, que no tardaron en generar revuelo y sorpresa entre muchos fans de la popular serie de finales de los noventa, no tardó en generar respuestas entre los ex compañeros de elenco de Yaccuzzi, que salieron a dar su versión de los hechos, entre ellos Brian Caruso -que interpretaba a “Gamuza”-, Leonardo Centeno –que en la tira era “Hipólito”- y la propia Dalma Maradona y Carmen barbiri, que también tuvieron su participación en la ficción.

“Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás. Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban. Cuando las escenas se repetían genera pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso”, dijo al respecto el actor quien en su niñez dio vida a “Gamuza” en respuesta de lo declarado por su ex compañero de pantalla.

“A veces se enojaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas”, agregó.

En medio de lña controversia, Carmen Barbieri, que actuaba de madre de uno de los niños, también aprovechó la oportunidad para responder las acusaciones de Yaccuzzi y afirmó que el directo “era un santo”.

“¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Vos decís que los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta. ¿Qué te pasa a vos? No entiendo. Te explico por qué me molesta: se trata de niños, de menores, y vos lo contaste como si todos los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso”, le respondió la diva, quien se sintió tocada por las declaraciones del actor.

Dalma Maradona, por su parte, también dio su versión a través de su cuenta de Instagram y afirmó que, por su parte ,nunca vivió maltrato en los momentos en que se filmaba la telenovela.

“Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”, publicó la hija del astro del futbol.

“Si había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”, concluyó.

