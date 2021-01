El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, informó que cerca de la mitad de los anotados para recibir la vacuna pertenece a grupos de riesgo en la provincia de Buenos Aires, en ese sentido reiteró que el objetivo es tener a todas las personas que pertenecen a esa población vacunadas para mitad de año, aunque destacó que la inoculación "es voluntaria".

“De acá a mitad de año, nuestro objetivo es tener a toda la población de riesgo cubierta. Aunque esto es voluntario, si una persona no se inscribe en la página de vacunación de la Provincia, no va a ser vacunado porque no podemos vacunar a una persona que no exprese el deseo de ser vacunado”, aseveró.

Asimismo, el funcionario indicó que “no hay otra forma de asignar turnos” y destacó que el formato de vacunación “es muy bueno, para evitar suspicacias”.

“Cerca del 50% de los que están inscriptos están dentro de los grupos de riesgo”, dijo el viceministro. “Aproximadamente entre grupo de riesgo y trabajadores esenciales, son unas 6 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos un total de 12 millones de personas de la población adulta. Coincide la proporcionalidad con la población general”, precisó.

Según informaron desde la Provincia se busca reforzar la campaña de inscripción en los municipios con el apoyo de los intendentes, ya que si bien las dudas en torno a la vacuna se fueron despejando, las autoridades coinciden que muchas personas desconocen que registrarse es condición indispensable para ser inmunizado.

En declaraciones a radio AM750, el funcionario remarcó que a medida que el Gobierno provincial va cumpliendo los órdenes de prioridad, “se van ampliando los anillos de prioridades de las personas que se fueron anotando” y remarcó que “es muy importante que se inscriban”.

Respecto de cómo va a ser la campaña de vacunación, dijo que se iniciará “en 350 escuelas de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires” y que “en los distritos más chiquitos se va a hacer la vacunación en la vía pública”.

“En la escuela lo único que va a haber van a ser los freezers y las computadoras ya que tenemos todo digitalizado”, completó.

“Lo hacemos en la vía pública porque como son distritos que tiene una sola escuela, no queremos que la gente se aglomere esperando a ser vacunado. No queremos que se taponen los centros de salud periférico”, afirmó.

Resaltó que “el calendario general de vacunación que no es de Sputnik V ha caído mucho” y dijo que por ese motivo quieren que “la gente también se vacune” y con ese fin están haciendo campañas de vacunación.

“Lo más entusiasmante es que dejaron de subir los casos porque la perspectiva era muy alta porque estábamos duplicando los casos en dos semanas”, añadió.

“Esto dejó de pasar, es muy positivo, pero no está bajando mucho entonces nos preocupa. Esto nos posiciona en una situación de la segunda ola del invierno va a ser tremenda, nos tiene que agarrar con toda la población vacunada”, concluyó.