Crecen las ciberestafas con engaños vinculados a la pandemia

En el marco de un incremento de las ciberestafas a nivel local y nacional durante la pandemia de coronavirus, en las últimas semanas crecieron las denuncias de engaños vinculados a las vacunas.

A poco tiempo de iniciado el proceso vacunatorio en nuestro país, los“ciberdelincuentes”se dedicaron a ofrecer supuestas vacunas a cambio de dinero y de información personal, mediante distintos engaños.

En diciembre de 2020, el FBI alertó a los usuarios de internet que las estafas cibernéticas relacionadas con vacunas contra el coronavirus estaban en aumento, indicando que se habían detectado diversos correos electrónicos y llamadas que aseguraban a las personas que podrían obtener una vacuna "sin necesidad de esperar" a que las autoridades lo indiquen.

“Detectamos que los estafadores están utilizando el interés del público por obtener una vacuna a la brevedad, por lo que les solicitan información personal y dinero a través de medios como correos electrónicos”, dicta la advertencia del FBI.

Del mismo modo, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos señaló en su sitio web que ha detectado amenazas del mismo tipo, por lo que recomienda no responder mensajes de texto, correos electrónicos ni llamadas sobre ofrecimientos de vacunas, así como aquellas páginas que supuestamente venden kits de pruebas anti covid-19.

La alerta ahora se extendió también hacia nuestro país, donde ya son muchos los casos reportados de personas que fueron víctimas de estos intentos de estafas. Según los reportes, la modalidad replica la misma dinámica de siempre: la víctima recibe una llamada o recibe un correo electrónico en la que se le ofrece la posibilidad de vacunarse, para lo que tiene que depositar o transferir dinero a una cuenta.

Para evitar este tipo de embauques, muchas empresas especializadas en ciberseguridad sugieren una serie de recaudos que minimizan la posibilidad de ser estafado, como poder identificar los correos y sitios falsos -en los que suelen haber faltas de ortografía y errores de redacción muy notables-, no compartir información personal ni bancaria, procura utilizar contraseñas distintas para los diferentes sitios y cuentas, no descargar ningún archivo que el usuario no haya solicitado expresamente -principalmente si se trata de correos electrónicos con archivos adjuntos.

Aparte de esto, a partir del alerta por este tipo de estafas, diferentes organismos estatales les pareció pertinente insistir en lo expresado por la Secretaría de Salud, quien informó que “la vacuna contra la covid-19 será gratuita y universal, a realizarse en cinco etapas con prioridad para los trabajadores de la salud y adultos mayores”, y que no hay ninguna empresa u organización autorizada para vender la vacuna en Argentina.