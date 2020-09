Tandil abrió los gimnasios pese a estar en fase 4

Mientras los gimnasios de Olavarría esperan que el gobierno provincial haga lugar al pedido que realizó el intendente Ezequiel Galli para la apertura de los locales, en las últimas horas se supo que más de 88 gimnasios de Tandil abrieron sus puertas, pese a que la ciudad retrocedió a la fase 4.

Los empresarios de los gimnasios indicaron que no pueden esperar la aprobación del gobierno y decidieron abrir. Desde el Municipio controlaron y labraron actas, aunque se les dio una prórroga de 48 para multarlos. Mientras tanto esperan que desde el Gobierno provincial se los habilite a funcionar.

“La gente quiere volver, ellos quieren venir, y ya esto no da para más. Tenemos que aprender a convivir con el virus porque no podemos esperar a que salga una vacuna, que no sabemos cuándo va a ser, y no podemos estar sin trabajar hasta que salga la vacuna, aprender a convivir es llevar a cabo todos los protocolos, distanciamiento sanitario, la limpieza, el alcohol en gel, el uso del barbijo por más que no es para nada cómodo trabajar en un gimnasio con esto, en pilates más o menos lo piloteamos”, dijo Giselle Gaitán del estudio de Pilates G Vital.

En cuanto al plazo de 48 horas dispuesto por el municipio de Tandil por trabajar sin autorización, Gaitán contó que “la gente de Inspección por acá no vino pero sí pasaron por muchos gimnasios, con mucho respeto, todo bien, les hicieron firmar un acta, y nos dan 48 horas para rever nuestra situación”.

Asimismo afirmó que “no es que no nos dejan trabaja, no nos multan en estas 48 horas porque están esperando la respuesta de Provincia en definitiva, y después de eso veremos”.

Por otro lado, Germán Groppa del gimnasio Zukón, evaluó: “Arrancamos bastante bien en el sentido de que tuvimos una buena respuesta de gente, que acompañó”.

Asimismo indicó que “el lunes habíamos anexado una fundamentación con el por qué abrir los espacios, que junto con el informe sanitario se elevó a Provincia, con esos argumento iban a defender la postura de que en fase 4 los gimnasios y espacios de actividad física pudieran estar abiertos. Vamos a esperar ahora la respuesta”.