Madame Lú celebró la adhesión a la Ley de Cupo Laboral Trans

Al conseguirse la adhesión municipal a la Ley de Cupo Laboral Trans, Victoria Altavista, más conocida como Madame Lú, la primera trabajadora trans de la Municipalidad de Olavarría, consideró en contacto con Infoeme que la medida fomentará la inclusión en la ciudad.

“Con esto se abren un montón de puertas y la inclusión va a llegar todos lados”, expresó Madame Lú tras la sanción de los concejales de este jueves.

Cabe resaltar que dicha ley establece que el sector público "debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo".

“En 2015, el delegado de Recalde, Carlos Fernández, decidió llamarme para trabajar junto a él y para ayudar a dar este mensaje de no discriminación, vos imaginate en un pueblo de campo, una chica trans trabajando codo a codo con el delegado. Para mucha gente fue impactante, pero con el tiempo como que se fueron acostumbrando”, rememoró Victoria, que el 2 de octubre del 2015 se transformó en la primer mujer trans en la planta municipal.

“A mí me encanta lo que sucedió, me pone feliz, pero, a la vez, reclamar un cupo laboral me duele un poco, porque la persona trans tiene que trabajar como cualquiera, estás reclamando trabajar, que es un derecho, me duele que se tenga que llegar a eso… Pero igual me pone feliz pensar que se abren un montón de puertas y que la inclusión va a llegar a todos lados”, dijo Victoria, y agregó que lo que especialmente le atrae de todo esto es que “la gente va a tener que entender que podés entrar en un local o entrar al municipio y encontrarte con una trans a la que le tengas que decir qué problemas tenés o qué ropa buscas”.

El caso de Victoria no aplicó a la ley sino que marcó un precedente para sus avances y otras conquistas del colectivo LBGTIQ. "Ella entró pidiendo trabajo, como cualquier persona que presenta su curriculum y solicita trabajar, pero lo que hace esto es presentar un antecedente de trabajo formal en Olavarría", manifestó Alan Aguirre, un activista por los derechos olavarriense que, aparte, también cumple el rol de representante de Victoria en sus actividades artísticas.

Recientemente, Madame Lú se postuló para convertirse en delegada de Recalde hasta que un hecho de discriminación la hizo desistir: "Empezaron una serie de críticas, críticas y críticas que me hicieron dudar, no sabía si seguir o no, hasta que un día cuando estaba por almorzar sentí el llanto de mi papá y dije 'me bajo'".

"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género", concluyó.