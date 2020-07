Polémica: prohíben a los mayores de 60 años ir a restaurantes y bares en Olavarría

El gobierno municipal dispuso que las personas mayores de 60 años no pueden ingresar a los locales gastronómicos de Olavarría. Además, la disposición rige para personas de riesgo con enfermedades preexistentes.

Desde la Subsecretaría de Legales informaron que conforme al protocolo para los servicios de bebidas y comidas en locales gastronómicos, no tienen permitido el ingreso los mayores de 60 por formar parte de los grupos de riesgo incluidos en el DNU del Gobierno nacional.

La medida del intendente Ezequiel Galli ya genera polémica. La intención -dicen desde el Ejecutivo- es que esta decisión evite nuevos contagios entre los adultos mayores, la población que tiene más riesgo en caso de contraer coronavirus.

Entre los aspectos de la medida no especificaron las sanciones que recibirán quienes no cumplan con la disposición. Hay adultos mayores que no están de acuerdo con la decisión y dicen que restringe su libertad.

Una polémica similar se dio en Buenos Aires cuando el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que los mayores de 70 años debían sacar un permiso para salir a la calle durante la cuarentena. La medida generó críticas y reconocidos abogados denunciaron que era inconstitucional.

Los bares y restaurantes reabrieron el miércoles en Olavarría después de cuatro meses cerrados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo hicieron bajo un estricto protocolo sanitario para evitar que se generen nuevos brotes de coronavirus.

Todos los locales trabajan con reservas previas y no permiten el ingreso de ningún cliente que llegue sin haber sacado turno. También les piden los datos personales a los clientes, controlan el cumplimento de distanciamiento y en cada mesa no puede haber mas de 4 personas juntas, a excepción de grupos familiares que convivan.

A su vez, se determinó el uso de servilletas descartables y carta digital, también el ingreso y egreso de las personas será diferenciado para evitar el aglomeramiento y posible contagio del virus. El alcohol en gel será obligatorio en las mesas, y la limpieza de las mismas será cada dos horas.