Para darle masa

Yo no sé a Uds., pero a mí me pasa que cuando no sé hacer algo, busco leer sobre el tema. Por ejemplo: fideos caseros. ¿Cómo se hace la masa? ¿Cómo se hacen los fideos frescos?

Y digo "leer", ya que conozco muchas personas que miran tutoriales en video. ¿No sabes hacer berenjenas en escabeche? ¡Mirá un video! ¿No sabes resetear un celular? ¡Mirá un video! ¿No sabes esquiar? ¡Mirá un video! Juro que vi a alguien mirar un video para aprender a esquiar. En fin. ¡Todo sirve!

El tema es que a mí, no sé, me resulta un poco incómodo. Sé que debe ser más práctico, pero yo soy una mina más teórica. Tengo más confianza si lo leo. Me siento más cómoda con instrucciones. A mi dame una receta, paso 1, paso 2, paso 3. Déjame que me entre en la cabecita, que lo procese y que entienda. Una vez que lo leo y lo hago, listo, lo voy a saber hacer por el resto de los días.



Soy vieja escuela. O vieja nomas. Pero admiro a los que tienen esa capacidad de mirar el video. Yo siento que se me va a pasar de largo algo, y voy a tener que retroceder, y verlo de nuevo y qué se yo. La verdad que no tengo ganas de prestar tanta atención de gusto. ¿Y cómo se que va a ser así? ¿Y qué se yo...? Déjame a mí con ese mambo...

Bueno, la cuestion es que me dormí pensando en cómo se hacían los fideos caseros. Harina, huevos, ¿agua quizá? En fin.

Una vez hice, pero hace ya varios años. Le había preguntado por la receta a mi abuela paterna. Y hará dos meses atrás, sé que mi abuela materna también hizo un poco. No alcancé a degustarlos, todavía estaba en Buenos Aires. Pero probé otras pastas que me mandó en una encomienda. Sorrentinos y ravioles. Una exquisitez!

Como cuando desperté hoy y aún era temprano, no iba a llamar a la abuela para sacarme esa duda. Entonces, busqué en internet. ¿Viste cuando dice receta fácil? Bueno, yo arranco por ahí. Pero después me gusta darle una vueltita de rosca. Me gusta eso de meterle elaboración. Así que aún sigo investigando. Pero la primera que leí decía algo así como:

Ingredientes:

400 gramos de harina

3 huevos

1 cucharadita de sal

Después encontré otra que decía 4 huevos, y agregar un poquito de agua si hacía falta. Estimo que con los huevos no va a ser necesario, pero había una que decía que sólo había que usar las yemas. Así que ahí, por ahí sí...

Y básicamente, de todo lo que fui leyendo, lo importante es el amasado, claramente, y el reposo! Una hablaba de dejar reposar para que se active la proteína del huevo. Esas son las cosas que a mí me gusta encontrar cuando leo, y que me gusta aprender.

Bueno, a modo de información, aunque sé que lo van a encontrar mucho mejor detallado y explicado, y hasta en videos de 3 minutos y medio, lo que hay que hacer es lo siguiente:

Sobre la mesada, formar una corona con la harina. Dentro de esa corona, agregar los huevos y batirlos con un tenedor. Agregar un poquito de sal. Mezclar los ingredientes, empezando a amasar. Primero quizá con el tenedor, y luego con las manos. Cuando la masa deje de pegarse en los dedos, dejarla reposar. Con media hora estará bien. Por último, estirar la masa con un palote, hasta que quede de 2 mm de grosor, enrollarla suavemente y cortar los fideos del mismo tamaño, para que al cocinarse lo hagan en el mismo tiempo.

Demás está decir que esas agraciadas personas que tienen la máquina de hacer pasta, esa que la hace linda, pueden hacer que el proceso sea más rápido y parejo. Pero eso sí, no olvidar amasar y dejar reposar!

He visto que amasar es todo un arte. ¡Pero darle masa es otra cosa!

Todo sea por hacer algo delicioso y con amor.

Firma la columna:

Lucy Yuap