Carlos Montesano en representación de jugadores: “El cumplimiento mejoró a través de los años”

Carlos Montesano estuvo en contacto con el programa radial Uno contra Uno y habló en representación de los basquetbolistas que participan en La Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal.

Desde la Ciudad donde pasa la cuarentena obligatoria para mitigar el avance del virus COVID-19, el abogado de la Asociación de Jugadores comentó que “la presentación de los Libre Deuda han sido, en su mayoría, exitosos y el cumplimiento, a través de los años ha mejorado. La mayoría de los equipos han cerrado bien esta etapa, pero tenemos algunas diferencias que ya las hemos formulado a la Asociación de Clubes con algunos jugadores de Peñarol, de Estudiantes de Concordia y los jugadores de Ferro” entre los que se incluye a Federico Marín.

El radicado en la ciudad había sido crítico sobre la deuda que el “verdolaga” mantiene con el plantel y este viernes, el profesional confirmó que “Ferro niega la deuda, oportunamente y en esta semana se definirá la situación y si no hay acuerdo voluntario los jugadores tomarán una decisión".

Por otro lado, se supo que el equipo de Capital Federal es uno de los ocho equipos clasificados a la definición de La Liga Nacional, pero Montesano fue claro y afirmó: “El que no cumpla no va a seguir compitiendo. Me preocupa la situación de los jugadores de Ferro y el arreglo que se pueda llegar a hacer porque estamos en un tire y afloje y no se han presentado los papeles y los jugadores reclaman parte de la deuda. Esperemos que haya voluntad de los dos lados para llegar a un acuerdo y que sea rápido. Nadie se tiene que sentir ofendido porque los jugadores reclamen lo que corresponde”.

También en el mediodía de este viernes, el olavarriense confirmó que deberán sentarse a resolver la situación de los 12 equipos que no continuarán en la Liga Nacional y su vínculo con los deportistas entre los que se encuentran Bruno Sansimoni y Alejandro Diez.

“El antecedente inmediato es la forma en que se terminó con La Liga Argentina y el Torneo Federal, con opciones de finalización de la competencia a través de un financiamiento que otorga el jugador de mutuo acuerdo con el club" dijo el representante de la AdJ y sobre lo que opinó días atrás Patricio Rodríguez.

Sin embargo, el abogado tomó como mal ejemplo de La Liga Argentina el caso de Petrolero, equipo que tuvo a Nicolás Giménez en la pasada edición: "Tenemos problemas con el club Petrolero, estamos arrastrando ese inconveniente. A esta altura me pregunto si está bien que un deportista vaya a un club así. Es una marca registrada desde los últimos 3 años por lo menos y los deportistas la terminan pasando mal. Entiendo que los jugadores quieran jugar, pero después ocurren este tipo de cosas".

“Cuando te deben 2 o 3 meses te fulmina y necesitas recibiendo la ayuda familiar o pagando tarde” sentenció Carlos Montesano que antes de despedirse agregó: “El momento económico que viene va a ser peor, si subimos las restricciones a como competir y la manera de presentarse en una competencia profesional, probablemente hayan menos equipos y menos trabajo, pero en algún momento tenemos que tomar los ejemplos de las ligas líderes en el mundo donde no pasan estos atrasos y como trabajan”.

Entrevista: Uno contra Uno