“Pato” Rodríguez: “Resignamos dinero y aceptamos el pago en cuotas”

Con la Liga Argentina suspendida, los jugadores de Estudiantes arreglaron las condiciones de pago para que la entidad presentara el Libre Deuda a la Asociación de Clubes, una vez presentado el papeleo, Patricio Rodríguez habló con un medio de la ciudad y fue duro con la Subcomisión del “bataraz”.

Patricio Rodríguez habló con El Norte acerca de su situación personal luego de que se suspendiera la Liga Argentina a causa del coronavirus, mientras jugaba en Estudiantes de Olavarría.

“Cuando se suspendió el torneo nos debían ya dos meses, tuvimos que resignar dinero y aceptar que nos paguen en cuotas”

Viendo el avance de la pandemia en todo el territorio nacional, la Asociación de Clubes decidió dar por finalizada la temporada 2019/20, sin ascensos ni descensos a pesar de que los Play-Off estaban muy cerca de llegar y el equipo de Olavarría se encontraba en el tercer escalón de la tabla de posiciones.

Era su sexta participación en la segunda categoría del básquet nacional, segunda con Estudiantes, cuando Patricio Rodríguez debió volver a su ciudad por la suspensión del certamen y que varias semanas después lo encontró hablando con El Norte.

“Fue lógico que se suspendiera la Liga en su momento, de la mano con todas las decisiones que se fueron tomando en el país” dijo Rodríguez que además contó que la primera parte de la cuarentena la vivió en la ciudad y volvió a San Nicolás por un “permiso especial”.

“Pato” comentó “salvo casos puntuales, la gran mayoría de los clubes se guiaron por un convenio que firmaron la AdC (Asociación de Clubes) y la AdJ (Asociación de Jugadores), aunque cada jugador después arreglaba con su club la forma de pago. En mi caso en Estudiantes no cobré ni la temporada completa ni hasta el tiempo que jugué”.

“Desde le económico es para el olvido esta temporada” dijo el jugador de 35 años que agregó luego: “Los jugadores de la Liga Argentina y alguno también de la “A” inclusive vivimos al día, no nos sobra nada y cuando pasamos par de meses sin cobrar se complica la situación”.

El representante de Estudiantes comentó que entiende que va a estar muy duro ya que “hay un montón de incertidumbre en el país y en el deporte mucho más porque ya se resintieron las economías de los clubes, se cayeron los ‘sponsors’ y hasta los apoyos de los gobiernos o municipios. Hay cosas más necesarias que atender para todos hoy por hoy. Lo están sufriendo los clubes y lo van a sufrir”.

En cuanto a las competencias que se avecinan en el ámbito rentado de la Argentina, Rodríguez analizó: “Creería que no van a haber muchos extranjeros, por la situación actual y cómo puede llegar a estar el dólar, lo que puede llegar a permitir que se amplíe la oferta laboral para los jugadores nacionales, además porque algunos argentinos con pasaporte extranjero van a empezar a irse si les surgen oportunidades en ligas de Europa sobre todo que ya van a empezar a retomar sus actividades” y “tampoco hay que descartar deserciones de algunos clubes”, adelantó, expresando más tarde que “mientras tanto hay que ser positivo, tirar para adelante, llevar la situación lo mejor posible y esperar las novedades sobre si se reactiva o no el básquet argentino”.

“Por lo pronto estamos esperando la autorización al menos como para salir a caminar o correr para movernos un poco. Yo estoy haciendo los pocos ejercicios que se pueden hacer en un departamento. Algo de funcional, pero nada aeróbico. Estoy en un quinto piso en un edificio, así que mucho no puedo hacer”, explicó.

Finalmente, Rodríguez contó que “por ahora” no está entre sus planes “dejar de jugar” y descartó la opción de volver a jugar en San Nicolás. “Lo que sí tengo en claro es que cuando me retire me voy a radicar en Corrientes, de donde es mi novia. Hasta ese momento seguiremos girando por el país jugando donde me toque”, sentenció “Pato”, un jugador que vive y piensa como un profesional.

Fuente: El Norte // Facundo Mancuso