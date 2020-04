Federico Marín desde Olavarría: “Necesitamos que se nos pague”

Federico Marín pasó por los micrófonos de Uno contra Uno Radio ya desde Olavarría donde se reunió con su compañera y sus hijos tras pasar una primera instancia de cuarentena en Capital Federal.

En diálogo con uno de los sitios especializados y mientras se decide qué pasará con La Liga Nacional, el radicado en Olavarría contó la importante deuda que Ferro mantiene con él y sus compañeros desde el mes de diciembre.

Luego de asegurar que consiguió el permiso necesario para volver a la ciudad, el ex jugador de Estudiantes aseguró que “desde que la cuarentena comenzó no tuvimos ningún contacto con Ferro para ver cómo podríamos llegar a cobrar la deuda, que comienza desde hace mucho más tiempo que lo que pasó con la situación del coronavirus. Desde hace 4, o más de 5 meses venimos con problemas por la falta de pago. Entendemos toda la situación, uno prioriza la salud y la familia, pero hay ciertos compromisos como pagar la tarjeta, comer y muchas cosas más, que si no cobras no lo podes hacer".

"Valoramos que Pablo Trucco nos escriba y entienda nuestra situación, no tengo ningún problema con él, pero solamente con el mensaje no puedo resolver la cantidad de problemas económicos que tengo. Trabajé día a día como el resto del plantel en cada entrenamiento y juego para que Ferro esté 5to en las posiciones de La Liga, y estando arriba de las expectativas que los dirigentes tenían" dijo "El pájaro".

Federico Marín llegó a Ferro en la previa del inicio de la competencia y afirmó que debido al atraso salarial "estamos siendo asesorados por la Asociación de Jugadores, que nos está dando una mano tremenda y también por nuestros representantes”.

“La semana pasada enviamos una carta documento para tener una respuesta, así que ya debería estar llegando al club. Valoramos el hecho de que estén intentando, pero necesitamos que se termine de concretar y nos paguen lo que nos deben. No pedimos los cuatro meses ya, pero queremos una respuesta y conciliar una forma de pago".

"Sin exagerar, no tengo para pagar la semana que viene la comida para que coman mis hijos. Me da vergüenza tener que hablar con mi suegra para pedirle que me pague un pedido de carne, porque no tengo respuestas del club"

"Hace un mes y pico, nos dieron unos pesos para hacer compras en la semana, que con eso yo pagué la obra social y después de ahí nos dijeron que están evaluando la situación. Sé que nos quieren pagar, pero alguien se tiene que hacer responsable. Leí en una nota que decía que el club va a priorizar el pago de los empleados y que el básquet y el fútbol van a tener que esperar, me parece que nosotros también tenemos necesidades y tenemos que cobrar. Nosotros tenemos cosas que pagar”

“Hago mea culpa por no haberme administrado de otra manera, pero esto no es por la situación de pandemia, no cobramos desde hace 4 meses y si La Liga no continua hay cuotas que no sé cómo se van a pagar. Hoy reclamamos lo que trabajamos y se nos debe, no lo que todavía no se jugó" y sentenció “desgasta que no sepas cuando vas a cobrar, se que hay personas que están haciendo lo imposible para que estemos bien, el esfuerzo vale, pero si nunca llega el premio final, te desgasta. Confío en que se resuelva y que sean comprensivos por la situación que estamos viviendo".

Fuente: Uno contra Uno

Foto: Prensa Ferro