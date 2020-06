Pablo Torres: “Galli lo que tiene que hacer es controlar el virus en su distrito”

“Galli lo que tiene que hacer es controlar el virus en su distrito y mirar menos a los distritos vecinos”, enfatizó en las últimas horas el intendente de Laprida, Pablo Torres, cuando en una radio de La Madrid se le consultó acerca de la polémica que se generó en los últimos días a partir de un escrito elevado a la gobernación bonaerense por el jefe comunal de Olavarría, en el que denunció que ciudades vecinas impedían el ingreso a personas de nuestra ciudad.

“Es avasallante de derechos personales, económicos y sociales en contra de los ciudadanos olavarrienses, que se ven vulnerados por decisiones que exceden el marco ‘sanitario’ o de ‘emergencia’ que lamentablemente vivimos como consecuencia de la ya reconocida pandemia”, puede leerse en un extracto del documento que fue enviado hace escasos días y en el que se apuntó a los municipios de Bolívar, Daireaux, Laprida y Tapalqué. Vale destacar que en un principio se había mencionado también a La Madrid, algo que luego corregido y descartado.

Lo concreto es que Pablo Torres fue entrevistado en las últimas horas por una radio, precisamente, de La Madrid y fue contundente no sólo en negar tal situación sino también en las críticas hacia Galli. “Hable hace 15, 20 días, cuando él me preguntó qué pasaba con los proveedores que venían de Olavarría, le expliqué que íbamos a tomarnos 7 días para poder armar bien nuestro centro de trasbordo y el martes pasado todos los proveedores de Olavarría comenzaron a ingresar a Laprida”, comenzó su respuesta el intendente lapridense.

“Lo que creo es que Galli, o bien tiene mala información, o bien está aprovechando la situación porque no es casual que los 4 distritos que designo o que señaló son distritos peronistas”, añadió a medida que detallaba que en las últimas horas intentó comunicarse nuevamente por WhatsApp pero que no tuvo respuesta.

“No le vamos a dar mayor importancia”, continuó y luego arremetió diciendo que “Galli lo que tiene que hacer es controlar el virus en su distrito y mirar menos a los distritos vecinos”. Inclusive, en una frase que dejó a medio concluir sugirió que fue precisamente desde nuestra ciudad donde provino el “problema” para Laprida. “Galli que trabaje en su distrito y nos deje trabajar en los nuestros que lo estamos haciendo relativamente bien”, concluyó al respecto.

Por último, se lo consulto si había tenido algún tipo de réplica o consulta desde Provincia a partir del reclamo, algo en lo que también igual de contundente. “No creo que el gobernador me vaya a llamar por este tema, y si me llamara tengo sobrados elementos para mostrarle para mostrarle que no hemos incurrido en ningún tipo de discriminación a olavarrienses, solo estamos cuidando a los lapridenses”, finalizó.

Con información de entrevista de FM Estilo de La Madrid.