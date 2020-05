Mara Ruíz Malec: “Queremos que nadie cierre las persianas”

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruíz Malec, estuvo durante la tarde del viernes en Olavarría y habló sobre la situación laboral en el territorio bonaerense, sumado a los distintos encuentros que tiene con los sindicatos para analizar la difícil realidad atravesada por la pandemia del Coronavirus.

En primera instancia se reunió en la sede del Centro Empleados de Comercio con delegados de distintos sindicatos locales. Luego concurrió a la Delegación Local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en donde dialogó con los medios.

Ruíz Malec estuvo acompañada por Federico Aguilera, subsecretario de Minería y además, participó el delegado local del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka sumado al diputado provincial César Valicenti. La funcionaria destacó el recorrido realizado por las distintas delegaciones de la provincia y el objetivo principal de que cada una de ellas “brinde todo el asesoramiento y cobertura de derechos que tiene que brindar para todos los trabajadores y trabajadoras”.

Con respecto a la situación laboral en contexto de pandemia, “el presidente de la Nación fue claro, no se puede despedir, no se pueden realizar suspensiones sin pago y sin acuerdo. Nosotros estamos muy atrás de todo esto, están abiertos nuestros canales de denuncia. Sabemos que hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que no tienen la costumbre de ir al Ministerio de Trabajo y los invitamos a que lo hagan”.

Indicó que “estamos trabajando muy bien con el movimiento obrero que es quien muchas veces conducen estos reclamos y nos ayuda a identificarlos y a ir en contra porque no pueden ser en este momento, los más débiles la variable de ajuste”.

Metidos de lleno en la situación del crudo contexto por la pandemia, “las primeras semanas de la cuarentena nos tocó ir a atender diferencias en lo que tenía que ver con los protocolos de seguridad y de salud en el trabajo. De hecho hicimos obligatorio en la provincia que haya protocolos específicos para el COVID-19 en el ámbito del trabajo”.

A finales de abril, “empezó a crecer mucho la conflictividad en materia de pago de salarios. En cuanto a despidos tengo que decir que no estamos tan mal. El decreto del Presidente fue aleccionador. La verdad es que hay algunos empresarios más pícaros que intentan trasladar los costos pero la gran mayoría está poniendo el hombro y la espalda”.

Los principales problemas laborales, confirmó la ministra, se dan “en la falta de pagos, retrasos, acuerdos que quizás vulneran los mínimos básicos que debería tener un trabajador. Otro tema que al principio fue muy conflictivo fue el tema de las licencias”.

Los rubros más castigados, más allá de que “hay distintas realidades” para Ruíz Malec, estuvo vinculado en el inicio con los comercios y “la gastronomía está sufriendo muchísimo a lo largo de toda la provincia. Hemos tenido muchísimos problemas en el sector de la construcción, que ahora gracias a las medidas sanitarias, en algunos sectores se está reactivando”.

“Hay actividades que son comunes a todos y que además son de este tipo de ramas que muchas veces no llegan al Ministerio de Trabajo y que tienen que ver con el espectáculo o los servicios personales como las peluquerías o los salones de fiestas infantiles”.

Con respecto a las diversas industrias, “la automotriz en abril produjo 0 y hay casos por ejemplo las industrias proveedoras de la construcción, con la construcción parada, por más que la empresa pueda funcionar, también ahí hay algunas cuestiones. Todos han sufrido la crisis, lo que pasa que algunos la han sufrido en menor medida”.

“El Ministerio de Trabajo se está poniendo en marcha, de a poquito vamos a ir recuperando todas las funciones que tiene y la verdad que un muy buen diálogo que tuvimos con el gremio y el delegado, convencidos que haremos notar el Ministerio de Trabajo de la región”.

Con respecto al futuro post pandemia, la ministra señaló con contundencia que “vamos a tener situaciones de mucho conflicto”. Sin embargo, “uno espera que en la medida que se retiren las medidas de cuarentena porque efectivamente le estamos ganando al virus, la actividad repunte con cierta velocidad y ritmo”.

De todos modos, admitió que el escenario que quedará será de “empresas endeudadas y con problemas, las personas de menores ingresos intentarán hacer trabajos de subsistencia y sin ganar mucho dinero. Tendremos un cúmulo de gente que saldrá a buscar trabajo y al principio no habrá para todos. Ahí es donde hay que ayudar con diferentes herramientas desde el Ministerio de Trabajo, desde la Provincia”.

A su vez, manifestó preocupación por las empresas que se inscribieron en los programas de ayuda del gobierno y no accedieron. “Quizás realmente lo necesitan” dijo y señaló que “el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción de la Provincia están a disposición para ayudar, aclarar lo que haya que aclarar, qué papeles hay que llevar, si falta algo, etc. Queremos que nadie cierre las persianas”.

Confirmó que los sueldos de los trabajadores provinciales están garantizados y ante la consulta de las razones por las cuales no se reunió con el intendente Galli, Ruíz Malec señaló que fue por “una cuestión de agenda”: “hubiese sido bueno para comentarle lo que hacemos en la Provincia y volver a poner en papel que la Provincia está asistiendo muchísimo a los Municipios no sólo con salarios sino con insumos sanitarios, se ha duplicado el presupuesto del Servicio Escolar Alimentario, con el trabajo de docentes y auxiliares docentes de la Provincia, hubiese sido bueno para poner en cuestión” cerró.