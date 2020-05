Un 25 de Mayo diferente: la construcción de un “nosotros” en pandemia

Este año, la celebración del 25 de Mayo se dará en un contexto de pandemia que modificó hábitos, costumbres, vínculos, formas de hacer, trabajos, relaciones y un sinfín de aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. También obligó a modificar la celebración de una efemérides.

Ante este panorama, desde las Jefaturas Regionales de Gestión Estatal y Privada y la Jefatura Distrital de Educación pusieron manos y mentes a la obra para pensar una celebración comunitaria a partir de los conceptos asociados al 25 de Mayo.

Infoeme habló con Julio Benítez, Jefe Distrital de Educación quien explicó que en una primera instancia, junto a la Jefa Regional de Educación Mónica Wagner, redactaron un documento donde se trabajó el concepto de efemérides. Ese documento circuló y se enriqueció con el aporte de las instituciones educativas de todos los niveles.

“A partir de ahí, se pensó en una celebración comunitaria bajo la idea de cómo construimos un 'nosotros' en pandemia. Esta es una pregunta que se originó a raiz del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo hacemos escuela cuando no hay escuela?”, reflexionó Benítez.

Deconstruir las celebraciones: perspectiva de género y el concepto de revolución

En el trabajo realizado por las autoridades educativas se planteó la posibilidad de deconstruir las celebraciones con propuestas para los distintos niveles.

Julio Benítez explicó que en el nivel primario “se pensó en abordarlo desde las presencias y las ausencias”. Por ejemplo, se propuso tomar las imágenes típicas del “cabildeo” que aparecen en los manuales de historia y pensar “quiénes están, quiénes no están, quiénes podría estar hoy” y también reflexionar sobre “qué mujeres están, esas mujeres cómo están vestidas, de qué clase social son… y si estuvieran otras mujeres qué dirían, qué dice el que está fuera de cuadro”.

En nivel inicial se propuso -teniendo en cuenta la cuarentena- pensar la casa como Patria: “la casa al igual que la Patria es un territorio común y los sujetos que están en ese territorio se reúnen alrededor de un pasado que los une y de una serie de valores”, contó Benítez.

En secundario se trabajó con el concepto de revolución: “qué es una revolución, qué implica una revolución, qué revoluciones serían posibles hoy”, detalló Benítez y agregó: “está pensado también con perspectiva de género: las revoluciones visibles, las invisibles y las insolentes. Tomamos este último concepto de Felipe Pigna haciendo referencia a un texto que escribió que se llama 'Las mujeres insolentes de la Historia'”.

¿Cómo ser parte de la celebración?

La intervención de distintas áreas educativas, dio como resultado la intención de invitar a vecinos y vecinas a una serie de acciones desde el canto, la danza y la intervención, para ser parte del festejo patrio. Tomá nota:

- Cantar en la puerta de la casa el lunes 25 de mayo a las 17:00 el Himno Nacional. “Llamamos a las inspectoras de artísticas y ellas convocaron al Conservatorio para que hicieran una versión del himno que permitiera en este sentido de construir un 'nosotros' que todos escuchemos la misma versión”.

- Intervención del frente de tu casa. Julio Benítez explicó que “quisimos trabajar fuertemente en la idea de que una intervención no es una decoración, sino que implica la modificación del espacio con un concepto que es el de Patria. Además pensar en la intervención y no en lo decorativo, porque habilita a la resignificación de materiales, al uso de materiales no convencionales y a partir de eso, modificar el frente de tu casa dando cuenta que estas uniéndote al festejo patrio”. Las personas que participen pueden sacar una foto y enviarla por WhatsApp al 2284-583744 o a macondocreativa@hotmail.com

Las imágenes formarán parte de una galería virtual dónde se mostrará cómo se celebró en Olavarría el 25 de Mayo.

-El profesor Héctor Kriger y Mariana Jadur crearon una versión de la danza folklórica el Gato. “Esa versión fue pensada desde la diversidad, es una versión audiovisual donde se ven varias posibilidades de bailarlo. Está pensada para que quienes quieran puedan bailar su versión, filmarse y también enviar el material”, concluyó Julio Benítez.