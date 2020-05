Teresa García desmintió que la Provincia no envió recursos para corte de pastos

La ministra de Gobierno provincial habló con Infoeme y señaló que “el Consejo Escolar tiene asignado un fondo de más de 500 mil pesos y lo debería haber utilizado para esa tarea”. Lo hizo luego de conocerse la noticia que el intendente Ezequiel Galli y funcionarios cortaron el césped en la sede del Ex Colegio nacional tras un reclamo vecinal. Si bien intentó no polemizar y manifestó que “el intendente puede hacer lo que le parezca en función de su comunidad” se mostró sorprendida por “las declaraciones de un funcionario en las que dice que la Provincia no le envió los recursos para el tema del corte de pasto”.



La ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, brindó este martes una entrevista a Infoeme en la que aseguró que el Consejo Escolar de Olavarría recibe fondos suficientes para tareas de mantenimiento y cortes de pasto. Lo hizo luego de conocerse que el intendente Ezequiel Galli y funcionarios cortaron el césped en la sede del Ex Colegio nacional tras un reclamo vecinal.

“Cada intendente puede hacer lo que le parezca en función de su comunidad. Me sorprendieron algunas consideraciones de un funcionario en las que dicen que la Provincia no le envió los recursos para el tema del corte de pasto. Me comuniqué con la ministra de Educación y en el Consejo Escolar de Olavarría hay un fondo de $547.000 mil pesos que tiene que ver con tareas de mantenimiento, desinfección, pintura en las escuelas” sostuvo la ministra.

Precisó que “las escuelas de Olavarría según el informe que tengo no fueron consideradas escuelas con riesgo de inicio y por lo tanto el Municipio no priorizó situaciones de deterioros en las escuelas. El tema del corte de pasto está considerado dentro de los fondos que envía la Provincia. Hay un fondo en El Consejo Escolar de más de 500 mil pesos que está para estas actividades. No para la compra de equipamiento pero si al pago del servicio de corte de pasto, mantenimiento y desinfección porque ese es el objetivo del fondo” sostuvo Teresa García.

“Espero que el funcionario aclare este tema porque en una situación tan delicada como la que estamos, con tantas dificultades, tanta tensión social uno tiene que decir la verdad. Si hay dificultades por parte del Gobierno de la provincia para asistir a algunas actividades en general el gobierno lo reconoce como en el caso de la asistencia financiera. No es el caso de Olavarría que ha tenido asistencia financiera y el particular el Consejo Escolar, desde enero en adelante por goteo, recibió más de 2,4 millones de pesos” continuó la funcionaria.

En esta línea subrayó: “Le pregunté a la ministra de Educación si lo que cuesta un corte de pasto alrededor de una escuela no lo tenían asistido. La ministra me dijo el Consejo Escolar tiene este fondo y lo debería haber utilizado en este tema” advirtió.

García remarcó que “las actitudes que se tomen con el tema no las voy a juzgar o valorar porque es cuestión de cada lugar. Cada uno acciona y reacciona en función de su propia realidad. Pero uno tiene que poder decir la verdad. Y no es cierto la declaración del funcionario que no sé si es del Consejo escolar o del área educativa o quien que dijo que la provincia no había colaborado. Mi deber es decir que eso no es cierto y sería bueno que el funcionario lo reconozca porque la gente está muy sensible a estas cosas” concluyó la ministra de Gobierno bonaerense.