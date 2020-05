Estrellas Amarillas en los exámenes de conducir: “Es una mezcla de alegría y tristeza”

Ignacio Cerdera / @nachocerdera

“Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer”, dice una estrofa de un tema de Gustavo Cerati. Pocas frases cuadran tan perfecto para narrar la historia de Estrellas Amarillas. Nació del peor dolor, aquel indeseable incluso hasta para el peor enemigo, como lo es la pérdida de una hija. Laura Ambrossio tenía 21 años cuando un siniestro vial le arrebató la vida hace ya más de 10 años. Julio, su padre, buscó la manera de homenajearla en su Córdoba natal. “Nunca imaginé que la familia de Estrellas Amarilla iba a ser tan grande”, narró en diálogo con Infoeme.

“No, por favor, tengo todo el tiempo que necesites”, respondió del otro lado del teléfono. Su manera de actuar es sinónimo de fortaleza y bondad. La vida le arrebató dos hijas, un ACV le quitó algo de habla y movilidad, sin embargo nada de ello lo frena, al contrario, pareciera impulsarlo a seguir adelante. Su obra hizo que las conversaciones con él, por suerte, fueran varias y así conocer, por ejemplo, que en memoria de Laura también creo una fundación para personas adultas mayores o que, en recuerdo de una hija que Laura no llegó a conocer, donara un salón de juego para niños a un hospital cordobés. “Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas”, sería otra frase a incluir teniendo en cuenta la fe que también lo moviliza.

“Me cayó como un balde agua fría”, graficó acerca de lo que le generó saber que la Agencia Nacional de Seguridad Vial incluyó a las estrellas amarillas como señales viales a incluir en los exámenes teóricos para licencias de conducir. “Mucha alegría por todo lo que luchamos todos estos días”, completó a medida que refería que “yo solo puse la idea”, refiriendo que el resto del reconocimiento es labor de la gente que de manera desinteresada se plegó a la iniciativa.

“Nunca me imaginé que fuera tan inmenso, que la familia de estrellas amarillas fuera tan grande”, celebró mientras enumeraba que no solo se encuentra en casi toda la Argentina, sino en otros países americanos como Chile, Paraguay, Colombia e inclusive Guatemala. “Aparte de ser un dolor muy grande, es un esfuerzo que me da mucha satisfacción”, se sinceró. “Es más, el 24 de mayo es un nuevo aniversario de su muerte, es una mezcla rara de alegría y tristeza”, continuó.

“Los accidentes son algo tan grande como el coronavirus”, consideró y empezó a relatar cifras que parecen darle la razón. Los números de personas fallecidas no sólo a nivel global sino también nacional son contundentes, por eso clama también en que el esfuerzo por evitar las muertes sea el mismo. Por último, mando un saludo a la comunidad de Olavarría, con la memoria intacta de aquella visita del 2012, cuando fue parte del lanzamiento de la agrupación local en el paso a nivel del Camino de los Pueblos, donde se homenajeó a las víctimas de la tragedia de la combi.

“Tengo gente muy amiga y que la quiero mucho”, señaló al mencionar a Gustavo Spaltro y Marcelo Erretegui, los referentes locales. Aquella ocasión visito a Olavarría apenas dos meses después de sufrir el mencionado ACV, algo que recordó en la conversación con Infoeme. “Cuando pase todo esto voy a ir Olavarría si Dios quiere”, finalizó.

“Un notición”

Estrellas Amarillas también nació en Olavarría producto del dolor por la pérdida de una hija. Gustavo Spaltro estaba a un océano de distancia cuando recibió un llamado que marcó su vida para siempre. Desde ese entonces busca cómo homenajear y mantener presente el recuerdo de Nadia, quienes lo conocemos sabemos que ni la cruzada diaria de Estrellas Amarillas lo consuela, pero al igual que Julio batalla para seguir adelante.

Lo comprueba al buscar las palabras para definir qué le generó la noticia, más aún cuando el calendario marca que es su cumpleaños. Hace gala de su fortaleza y responde, le cuesta pero responde. “Es una emoción tremenda”, detalló.

Similar es lo que pasa con Marcelo Erretegui, su ladero en todo esto. Marcelo, tío de Nadia, es también el bastión de Estrellas Amarillas Olavarría, cara visible y vocero desde el minuto uno, pero no solo de la agrupación, sino también del grupo de familiares que siguió de cerca la causa por la tragedia de la combi. Su fortaleza también es digna de halago y reconocimiento. “Sorprendido, gratamente sorprendido”, celebró.