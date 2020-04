Mesa de Emergencia “La demanda por alimentos se está haciendo sentir y mucho”

Desde la Mesa de Emergencia de Olavarría emitieron en las últimas horas un duro comunicado sobre la realidad social de muchas familias olavarrienses y cuestionaron las acciones realizadas por el Municipio y el rol de la oposición política.

“La demanda social crece a diario, los recursos escasean y las organizaciones sociales son desestimadas por no ser del color político del oficialismo ni de la oposición, sin embargo estamos ahí, como siempre, donde están las necesidades” comienza la carta.

En este sentido explicaron que “el contexto actual lleva a priorizar la salud y hacer a un lado el plano económico, no obstante entendemos, ésta ecuación no resulta aplicable a toda la sociedad, ya que sólo unos pocos privilegiados pueden estar tanto tiempo sin trabajar y aun así seguir llevando el sustento a su casa” dijeron.

“Tema aparte son los sectores históricamente relegados, golpeados por una crisis económica, agravada por la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral, la inflación, detonantes que desencadenaron en el aumento progresivo de la desocupación, llevando a muchas familias a encontrar en los comedores comunitarios no sólo alimento, sino respuestas a otras tantas problemáticas y acciones en cuanto a la cobertura de numerosas necesidades insatisfechas” continuaron.

Y consideraron que “la tarea de dar ayuda no es tan fácil cuando la demanda crece, los recursos escasean y el Estado no se hace cargo de su rol de asistir y distribuir recursos, priorizando el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales preexistentes en los territorios, de modo que a través de estas se garantice la asistencia adecuada a cada familia. No, muy por el contrario se encargan de menospreciar sus capacidades, aun cuando son estas quienes en tiempo de crisis se ocupan de garantizar un plato de comida en la mesa de tanta gente” se quejaron.

El gobierno municipal hace la vista a un lado y la oposición acompaña con sus oídos sordos

Mencionaron que “la demanda por alimentos se está haciendo sentir y mucho, nuestro temor es que somos uno de los pocos espacios que velamos por ayudar a estas familias”

Y luego trazaron una cruda radiografía:

“En el caso del comedor “Pocho Lepratti”, al finalizar la primera semana de cuarentena, contabilizaba unas 150 personas que se acercaban a la sede de Azopardo y Santa Cruz a buscar su tupper lleno y algo de mercadería en caso de que haya para que puedan cocinarse los días que el comedor no funciona”

Ubicado en Barrio Sarmiento Norte, en el sector conocido como “el pasillo”, funciona el comedor “La Esperanza. Allí “sus voluntarias y voluntarios, pese a sus propias necesidades, decidieron juntarse para ayudar a otras familias, golpeando puertas de comercios locales y por redes sociales, llegan a juntar lo suficiente para cocinar a las familias del barrio. Y sí, también golpearon las puertas del gobierno local, puertas selladas, jamás atendidas, que del otro lado encuentra a la preocupación más angustiante, porque lo único que se va a pedir es ayuda para dejar de remar contra la corriente y que ese Estado haga finalmente lo que le corresponde”.

En Barrio Matadero hace un tiempo viene funcionando el comedor y merendero “Todos juntos”, en calle 25 de mayo N°6080, el merendero “funciona los días lunes, jueves y sábado por medio, y sábado por medio también se realizan ferias de ropa con el fin de generar recursos para solventar las compras de insumos necesarios como verdura, pollo, carne y todo aquello que no llega en donaciones. Tuvimos conocimiento de que hace poco, un ex dirigente de una junta vecinal, devenido hoy en funcionario municipal, visitó el espacio, informándole a la referente que no se le brindaría ayuda municipal porque en el sector había otro comedor, el cual era asistido ya por la comuna. Aquí, el funcionario recae en una gran mentira, acusando maliciosamente a una referente barrial, con intenciones personales de perjudicar su imagen pública, sabrá él por qué lo hace y con qué intenciones”.

El grupo de vecinas organizadas de barrio Belén, supo tener en marcha un comedor, pero “que en los tres meses anteriores tuvo que cerrar sus puertas porque los recursos escasearon, no obstante, la tarea de ayudar no se detuvo, este domingo pudo volver a cocinar y lo hicieron para cerca de 100 personas que se acercaron a buscar comida”

Por último dejaron sus números de contacto para quienes deseen brindar tu ayuda o donaciones, comunicándose a los teléfonos: 15357574 - 15505592 – 15465039 - 15536326.