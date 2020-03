Un 8M en Olavarría donde ardió la fuerza feminista

8M. “Feliz día no. Feliz será el día en que no tengamos que avisar que llegamos. Feliz será el día que ninguna nena tenga que parir. Feliz será el día que dejen de querer callarnos. Feliz será el día que se haga justicia por todas las que ya no están. Feliz será el día que dejen de matarnos”.

La lucha de las mujeres cada vez arde más, cada vez cobra más fuerzas. Esto se explicitó ayer en la multitudinaria marea feminista que copó las calles de Olavarría en el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Se sumó una jornada más de lucha, de ferviente pelea por los derechos que corresponden, por el aborto legal seguro y gratuito, el pedido más urgente: ‘paren de matarnos’, educación sexual integral y ¿sabés qué? La lista sigue, podríamos estar unos cuantos párrafos más.