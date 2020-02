Arrancan los equipos serranos en en Inferiores y Primera División

El pasado miércoles, en la reunión de la Comisión Directiva se definieron los horarios para la continuidad del fútbol local.

Las Inferiores jugarán la segunda fecha del Torneo Preparación entre este viernes y el martes, mientras que la Primera División y Reserva jugarán la tercera del primer certamen del año.

La actividad liguista tendrá este fin de semana el inicio de los equipos serranos en todas sus divisionales y el programa completo será:

Reserva y Primera

Domingo

Loma Negra vs. Hinojo - 16:00 y 18:00

San Martín vs. Sierra Chica - 15:00 y 17:00

Municipales vs. Ferro C. Sud- 16:00 y 18:00

Lunes

Estudiantes vs. Racing - 18:00 y 20:00

Martes

El Fortín vs. Cosecha Mundial - 18:00 y 20:00

Inferiores

Viernes

Racing vs. Ferro C. Sud - 18:00 (7ma, 8va. y 5ta.)

Embajadores vs. El Fortín - 19:00 (5ta, 10ma. y 9na.)

San Martín vs. Estudiantes - 17:45 (10ma y 9na)

Sábado

El Fortín vs. Embajadores - 10:00 (8va, 7ma. y 6ta.)

Hinojo vs. Sierra Chica - 11:00 (10ma, 9na, 7ma. y 5ta.)

Loma Negra vs. Cosecha Mundial - 10:00 (10ma)

Loma Negra vs. Luján - 11:00 (9na, 6ta. y 5ta.)

San Martín vs. Estudiantes - 11:00 (8va, 6ta. y 5ta.)

Ferro C. Sud vs. Racing - 18:00 (10ma, 9na. y 6ta.)

Martes

Sierra Chica vs. Loma Negra - 11:00 (10ma, 9na. y 5ta.)

San Martín vs. Hinojo - 15:00 (9na, 6ta. y 5ta.)