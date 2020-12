“Somos la única escuela de Olavarría que no va a tener una entrega de diplomas"

Los alumnos del Enape (Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel) realizaron este viernes una manifestación para expresar su disconformismo ante la decisión del Comité de Emergencia y del Rectorado de la Unicén de no permitir la realización de entregas de diplomas formales.

Los alumnos de los ambos cursos que este año egresan del 6º año se mostraron en desacuerdo con la medida, que los transforma en la única escuela olavarriense sin un acto presencial de entrega de diplomas.

“Hace un mes nos preguntaron qué profesores queríamos que nos entregaran los diplomas y las medallas. Entonces nosotros ya nos habíamos hecho la ilusión de que iba a haber un acto, ya que ahora hay protocolos para eso y están permitidos, y era algo que queríamos porque al no haber tenido nada en todo el año era como un último acto, un último cierre. Pero hace dos semanas empezamos a preguntar qué iba a pasar con eso, porque todavía no teníamos fecha ni nada, y nos fueron pateando hasta que nos dijeron que no se hacía”, contó una de las alumnas.

Como una medida para visibilizar aún más el reclamo, los alumnos del establecimiento buscaron el apoyo de diferentes autoridades. Uno de ellos fue el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que les manifestó su apoyo a través de una carta.

"Comprendo el pedido de ustedes a las autoridades de la Escuela, pedido al que me sumo porque hoy hay protocolos, al aire libre, y ustedes tienen el derecho a que las autoridades revean su posición y consulten y apliquen los protocolos necesarios para lograr llevar a cabo el acto que merecen de recibir su diploma. Querides chiques les acompaño de corazón y hago un llamado a las autoridades que consulten con los médicos/as que están revisando los protocolos y abriendo espacios para poder encontrarse y lograr superar la situación actual que vive la humanidad bajo la pandemia del Covid19. Les deseo mucha fuerza y esperanza", se lee en la carta que les envió el Premio Nobel de la Paz

“A la no respuesta de los directivos nuestros padres organizaron una entrega de diplomas simbólica, que se va a hacer el 15 de diciembre en las Escalinatas del Bicentenario, pero los directivos de la escuela siguen sin mostrar ni un mínimo interés, solamente nos fijaron una entrega virtual para el 11 de diciembre y nada más”, aseguro otra de las alumnas.

“Somos la única escuela de Olavarría que no va a tener una entrega de diplomas presencial. Lo que nosotros no podemos hacer es ingresar al campus, pero otras escuelas tampoco tienen la posibilidad de hacerlo en sus colegios, y lo que le propusieron sus directivos fue hacerlo en clubes, lugares de eventos, un montón de lugares en donde se puede hacer. La cuestión principal es que no nos propusieron algo aparte y nos quedamos sin nuestra entrega de diplomas”, dijo otro de los alumnos que participó de la manifestación.