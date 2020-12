Un cuadro, muchas fotos y una invaluable anécdota de un olavarriense con el “Diez”

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero y comenzaron a relevarse diversas anécdotas, he aquí el recuerdo de un olavarriense, un cuadro viajero y un sueño “tripero”.

Francisco Barbas, o “Pancho” para todo el mundo, le regaló a Diego Armando Maradona un cuadro donde puede verse al ex futbolista con Don Diego y Doña Tota, casualidades de la vida, un encantamiento con el retrato o simple casualidad, pero el regalo del olavarriense aparece en varias publicaciones de Instagram de Maradona.

Pero la anécdota va más allá de una publicación de la red social, y “Pancho” charló con Infoeme.

“Como conocía a Eva Pardo –NdR: la fotógrafa oficial de Diego Maradona en su estadía en Gimnasia y Esgrima- tuve la posibilidad de ir a Estancia Chica y verlo, pero después de que renunció y volvió decidí que tenía que hacerle un regalo” comenzó recordando el olavarriense que está radicado en La Plata desde hace 15 años y agregó: “Le regalé un cuadro que tiene la insignia de Triperos Olavarría y por suerte a Diego le gustó muchísimo la foto y me firmó unas remeras y nos sacamos una foto”.

“Busqué una foto con sus padres, le puse el logo de la Filial Triperos Olavarría y cuando lo vio me dijo: ´que grande papá´, se ve que le llegué al corazón”

Varios partidos de la Superliga en el medio, una pandemia que azotó al mundo y frenó la normalidad después y la virtualidad que nos acompaña sirvieron para que ese pequeño regalo que “Pancho” le hizo al DT del club de sus amores apareciera en varias publicaciones de Instagram.

“Se ve que andaba con el cuadro el ´gordo´ porque después lo vi en tres o cuatro fotos. En el gimnasio está mi regalo al lado de la copa del mundo y hace dos semanas subieron una foto de Newell´s que le habían dado un cuadro y estaba también” dice quien se autodefine como maradoniano y que su muerte “me despertó del sueño de que él fuera el DT de Gimnasia”.

“Pancho” afirma que presenció todos los partidos de Maradona como DT y que también viajó muchísimo por el país cuando la entidad jugaba en la B Nacional pero que “solo lloré cuando vi al Diego salir con el buzo de Gimnasia en la presentación en El Bosque”. Además contó que ese evento a cancha repleta fue “como cuando lo presentaron en el Nápoles, había medios de todo el mundo, me hicieron una entrevista de la BBC de Londres”.

Pero el cuento con final feliz no pudo ser, porque el 25 de noviembre Diego Maradona sufrió una descompensación cardíaca que le provocó la muerte, “ahí me desperté de un sueño, tuve 5 días de duelo, me encerré totalmente. No sabes lo que era La Plata, andaba la gente llorando por la calle”.

Uno de los mejores futbolistas de la historia ya no se encuentra entre nosotros, pero la anécdota del olavarriense con el astro aparecerá en más de una charla con amigos.