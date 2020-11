Polémica y fuertes cruces por la toma de la Municipalidad de Olavarría

Desde el aislamiento que está atravesando después de haber tenido contacto estrecho con un caso de Covid positivo, el intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara inició una polémica en las redes sociales sobre los hechos de violencia ocurridos en Olavarría y Junín durante esta semana.

Lo hizo en la cuenta de Twitter del secretario privado del intendente de Bahía Blanca, Pablo Romera, quien había compartido un mensaje del jefe comunal Héctor Gay.

“Repudio enérgicamente las situaciones violentas que sufrieron los Municipios de Olavarria y Junín. No podemos permitir que el atropello a las instituciones y estas prácticas antidemocráticas se instalen en nuestra sociedad. La violencia nunca conduce a ninguna solución”, había manifestado el intendente Gay (Bahía Blanca) en su cuenta de Twitter.

En el comunicado se refería a los hechos ocurridos el martes en Olavarría, cuando algunos miembros de la Mesa de Emergencia y familias en situación de vulnerabilidad ingresaron al Palacio Municipal para poder hablar con el intendente sobre sus problemas habitacionales, y a lo ocurrido en Junín, donde manifestantes se presentaron en la sede comunal para pedir por mejores condiciones de trabajo.

“No podemos permitir que la violencia institucional y la toma de tierras se transformen en algo habitual. El gobierno nacional y provincial deben ser claros en el mensaje y actuar en consecuencia”, escribió Romera al retwittear lo dicho por su jefe.

El intendente de Monte Hermoso le salió al cruce en duros términos: “Estuviste cuatro años callado Pablo y ahora con qué facilidad le tirás todos los problemas a los gobiernos provincial y nacional. Sean un poco menos obvios”, le respondió.

Pero Romera no se quedó callado: “Hace 11 meses que no te leo ni escucho opinar sobre el dólar, los jubilados, la pobreza, el salario mínimo, la desocupación, la inflación, la inseguridad, etc. Todos eran dramas hace un tiempo, ahora por suerte son temas que se solucionaron. Sean un poco menos obvios”, escribió.

Dichicara contraatacó: “Yo opino y opiné de todo toda la vida, y tengo un cargo obtenido en elecciones y gracias al voto popular que me lo permite, por ahí lo que me cuesta entender es que a vos te pagan para ser obsecuente del gobierno que durante cuatro años nos llevó a este momento de Argentina”.

Hasta el momento, la última palabra en la polémica a tuvo Romera, el secretario del intendente bahiense. “Si revisas mis notas de radio o TV en mis 15 años de periodista vas a ver que tengo mi opinión bien formada y muy lejos de ser obsecuente. Nadie me obliga a estar donde estoy ni a decir lo que digo, se llaman convicciones y siempre están por encima de un cargo. Mi laburo lo cuido trabajando, como hice siempre. Para eso estamos, para solucionar los problemas de los vecinos/as por ejemplo, aquellos que pagan impuestos todo el año y no pueden entrar a sus casas”, concluyó.

(Foto: Noticias Monte Hermoso)