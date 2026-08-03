Consiguieron la silla postural para Evelyn

La familia de Evelyn Viola confirmó a este medio que logró conseguir la silla postural que la joven necesita para continuar con su rehabilitación, luego de protagonizar un grave siniestro vial en junio del 2025 que le dejó importantes secuelas.



“Confirmamos que la silla solicitada para Evelyn ya fue recibida en calidad de préstamo” manifestó Marcelo, su papá.



También agradeció el apoyo recibido y la afectuosa respuesta de la comunidad olavarriense, que rápidamente estrechó su mano solidaria y compartió el pedido en redes sociales. La búsqueda de la silla de ruedas trascendió incluso los límites de la ciudad y llegó a otros puntos de la región.



“Agradecemos profundamente a los medios de Olavarría y a todas las personas que colaboraron para lograrlo, su apoyo fue fundamental. Mil gracias” cerró el mensaje el padre de la joven olavarriense de 29 años.