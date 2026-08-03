Amplio acatamiento al paro en todos los niveles de la educación

Mientras el ministerio de Capital Humano anunció que realizará “fiscalizaciones territoriales” para asegurar el presentismo y aplicar descuentos a quienes adhieran a la medida un amplio acatamiento al paro se registra este lunes en todos los niveles de la educación.

Desde Suteba informaron que en Olavarría el ausentismo en el primer día luego de las vacaciones de invierno llega al 95%.

“En este día de paro y movilización lo que se está reclamando es una convocatoria urgente a Paritaria Nacional Docente, ya que hace tres años que no contamos con este espacio de participación y discusión” recordaron desde la entidad gremial.

“También se está pidiendo la restitución del Fonid, que hoy por hoy son 300.000 pesos que nos están faltando de nuestro salario docente por cargo y hace tres años que lo han sacado. También se está pidiendo por el presupuesto educativo de las escuelas técnicas y agrarias, que por la especificación de lo que es la educación necesitan de estos fondos para poder tener una educación de calidad” sumó la titular de Suteba, Verónica Danelli.

En el mismo sentido, la protesta incluye el repudio a la ley de libertad educativa y defiende las jubilaciones del régimen docente.

“El rechazo a la ley de libertad educativa que está planteando el Gobierno nacional se da porque esta ley lo que propone es el corrimiento del Estado en las responsabilidades de garantizar la educación en todo el territorio nacional” añadió Bruno Ferrante, secretario general de Suteba.

“Estamos reclamando -insistió- por los fondos de educación técnica que fueron quitados directamente en el Presupuesto Nacional 2026 y son fondos que garantizaban su funcionamiento en toda la República Argentina en cuanto para la compra de insumos maquinarias y demás” amplió.

También están de paro las universidades nacionales este lunes. “Esta semana volvemos los docentes, pero no hay clases” remarcó Ludmila Adad, por los docentes universitarios.

La dirigente informó que en la Facultad de Ciencias Sociales el paro fue total, al igual que en el Colegio Secundario “Pérez Esquivel”, lo mismo que en el jardín Upa La La, que depende de la Unicen.