Emergencia en Violencia de Género: “Tiene que haber un cambio integral en el sistema”

Miércoles en Casa Popular Valeria. Un tablón a la sombra, niños y niñas toman la merienda y juegan a crear muñecos con masa. Un grupo de mujeres comparten un pan dulce, circula el mate y la palabra. En un rincón María Rodríguez y Alex Herrera, referentes del espacio, conversan sobre los detalles de la manifestación que realizarán junto a diferentes organizaciones sociales durante el tratamiento de la Emergencia en Violencia de Género en el Concejo Deliberante.

Este jueves después de la Asamblea de Mayores Contribuyentes prevista para las 09:00, se tratará el proyecto que pretende declarar la Emergencia en Olavarría. Rodríguez y Herrera hablaron con Infoeme sobre el proyecto presentado desde el Frente de Todos y del cual participaron junto a otras organizaciones sociales.

Además, hablaron sobre la situación de violencia de género en la ciudad, los casos que asisten, las demandas que encuentran, las denuncias que no se concretan y el momento que atraviesan como agrupación luego del femicidio de Valentina Gallina.

Uno de los mayores inconvenientes que detectan y que les preocupa tienen que ver con la no concreción de las denuncias por parte de las víctimas de violencia. En ese sentido, dieron cuenta de una sobreburocratización donde muchas veces se abordan los casos de manera individual y sin articulación.

Alex Herrera habló de que más allá de las medidas y pasos a seguir en casos de violencia de género “en el estado en el que está la compañera es muy difícil que logre llegar a la Dirección de Políticas de Género, ir a denunciar, volver a la Dirección, estar con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer o de Políticas de Género, ir a Fiscalía… Sabemos que la mayoría de las compañeras abandonan a mitad de camino”.

Apuntan además a lograr una mirada con perspectiva de género que considere e incluya la clase y el territorio: “hay una barrera que es de clase o de falta de empatía para con nuestra clase”, indicó Alex Herrera.

En ese sentido, cuestionaron que el 80% de la partida presupuestaria destinada a la Atención Integral de la violencia contra las Mujeres, Género y Familiar, se aplique al pago de sueldos y gastos corrientes.

“Tiene que haber un cambio integral en el sistema”, coincidieron y pidieron “duplicar o triplicar” el personal de la Dirección de Políticas de Género “con personas que tengan perspectiva de género y consciencia de clase y trabajo territorial con las poblaciones con las que nosotras trabajamos para que puedan llegar a denunciar”, afirmó Herrera.

Resaltaron que “no hay falta de voluntad del personal de la Dirección (de Políticas de Género), hay falta de recursos. Si funcionan las cosas es justamente por la buena voluntad de ellas, pero están limitadas en la acción”.

Sistematizar datos para diseñar políticas públicas

“No hay estadísticas oficiales”, resaltó Alex Herrera y detalló: “los que pertenecen a la Dirección y están subidas al Gobierno Abierto muestran cierto acompañamiento que no son todas las intervenciones porque si la persona llega a denunciar en la Comisaría, la Comisaría de la Mujer no da estadísticas”.

En el sitio web del Programa pueden encontrarse las intervenciones de la Dirección durante el 2018. Allí se contabilizan casi 200 intervenciones por violencia de género. “Nosotras recibimos muchas más consultas”, acotó Rodríguez.

“No tenemos un número concreto para plantear nuevas políticas públicas o revisar las que tenemos. Estamos pidiendo que todas las organizaciones que trabajan en territorio con la problemática tengan en cierto modo los recursos como sea, con partida presupuestaria para que podamos sistematizar datos de manera eficaz, sea fortaleciendo a las compañeras que son ellas las que detectan el caso en el barrio y lo traen a la casita o lo derivan a la Dirección o a la Comisaría”, resaltó Herrera.

Los espacios que tejieron las mujeres y disidencias

Reforzar esos lugares colectivos forma parte del pedido que realizan desde Casa Popular Valeria. “Le reclamo al Municipio y le reclamo a Galli que nos tenga en cuenta. Nosotras sabemos lo que pasa en el territorio, en el barrio. Ellos nunca nos tienen en cuenta. Es como que el trabajo nuestro no vale, nosotras sabemos y nosotras tenemos llegada. Necesitamos de las políticas públicas, necesitamos del Estado, del Municipio, de la compañera que estudió, que tiene ese saber”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Herrera afirmó que “creo que dimensionan la problemática pero no hay voluntad política de hacerse cargo. No lo toman como una prioridad” y criticó con dureza la “falta de posición” por parte del Municipio ante la problemática.

“Nos han recibido por la presión social que hubo”, continúo Herrera y aseguró que “la respuesta que recibimos fue una reunión con la Mesa Local y una reunión acá (en Casa Popular Valeria) con Diego Robbiani, Dolores Muro y personal de la Dirección. Más allá de mandar los miércoles a personas del equipo interdisciplinario, no hemos recibido otra respuesta, ni tampoco hemos concretado puntos que habíamos pactado”.

Necesitamos que el Estado tome una posición, porque no la ha tomado.

Respecto al tratamiento de la declaración de Emergencia destacaron la participación que tuvieron las organizaciones y espacios sociales en el diseño del planteo. “Es una ordenanza muy completa, apelamos a que los concejales y las concejalas sobre todo por una cuestión de empatía estén a la altura de las circunstancias y que más allá de las modificaciones o sugerencias que se planteen que salga lo más íntegra posible”.

Por último, María Rodríguez aseguró que pelearan por hacer visible la problemática. “Lo de Valentina me fracturó, es como si me hubiera explotado algo, lo que me hace tener hoy en pie es saber que no puedo abandonar la lucha. Tengo que luchar por las que vengan, para que no haya más Valentinas”.