¿Vas a cortar boleta en las PASO?

En la semanal encuesta impulsada por Infoeme, otra vez las elecciones ganan protagonismo. A poco más de 13 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, les consultamos a los lectores, ¿Pensás cortar boleta en las elecciones del 11 de agosto?

En cada elección, muchos ciudadanos no siempre eligen votar la boleta completa de un espacio político. Por diferencias, porque otro candidato le cae mejor, porque acompañan una propuesta en un nivel y en otro no. Múltiples factores coexisten a la hora de cortar una boleta en las elecciones.

Ahora, ¿ustedes lo harán el próximo 11 de agosto? También existe la posibilidad de aquellos que prefieran votar de manera completa a un espacio político y acompañar la propuesta integra en todos sus niveles, ya sea presidente, gobernador, diputados nacionales, provinciales e intendente.

También se ofrece una tercera opción para aquellos indecisos que aún no decidieron lo que votarán, y que definirán no sólo en las últimas horas a quiénes acompañarán, sino que además si cortarán boleta o no.