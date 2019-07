Archivaron la causa por irregularidades en la Cooperadora de Oncología

Así fue narrado desde la propia institución y confirmado a Infoeme por fuentes judiciales . Desde la justicia se desestimó la denuncia aduciendo que esas presuntas irregularidades no constituían delito alguno, sino más bien más una falta al estatuto interno de esa entidad. “Gracias a quienes confiaron en nosotros, continuamos trabajando a favor del hospital de Oncología”, concluye el comunicado oficial.

“La asociación cooperadora del Hospital Zonal especializado en Oncología “Luciano Fortabat” debemos a la comunidad de Olavarría, que siempre apoyó nuestra labor, una explicación sobre los hechos acontecidos últimamente dentro de nuestra institución”. De ese manera se inicia un escrito que fue entregado a los medios locales desde la propia Cooperadora, en alusión a la importante polémica que se desató semanas atrás a partir de una denuncia sobre diversas y graves irregularidades al interior de esa entidad.

Fue tal el impacto de esa denuncia que, por ejemplo, la propia Cooperadora renunció a ser una de las beneficiarias de la tradicional Cena Solidaria, postura que comunicaron a través de una carta dirigida al propio intendente municipal.

Sin embargo, en las últimas horas decidieron romper el silencio. Antes no lo hicieron “por no entrar en polémicas aclaraciones”, aclararon. Todo se ve movilizado por lo resuelto desde la justicia, desde donde se dispuso la desestimación y posterior archivo de la denuncia por presuntas irregularidades. “La denuncia realizada en contra de esta entidad recientemente ha sido desestimada y archivada por la fiscalía de Olavarría por falta de mérito”, se enfatizó desde la Cooperadora.

Al respecto Infoeme dialogó con fuentes judiciales que no sólo ratificaron esos dichos, sino que además detallaron que de la investigación realizada no se desprende la comisión o registro de delito alguno tipificado en el Código Penal, sino más bien que se refiere a incumplimiento y faltas al Estatuto de la entidad, por lo que la sanción o resolución de los mismos son de carácter de interno y no del fuero judicial.

“Esta cooperadora fue involucrada de hechos y actitudes infundadas e inverosímiles, lo que afectó nuestro buen nombre y acción de 30 años de labor”, se detalló desde la entidad en un escrito en el que además se ratificó que “sigue su curso” la causa penal contra quien fuera la denunciante de las irregularidades ahora desestimadas.

“Gracias a quienes confiaron en nosotros, continuamos trabajando en favor del Hospital de Oncología”, concluyeron.