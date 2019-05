Aguilera y del Pont se reunieron con empresarios locales

Este sábado más de 15 empresarios titulares de pymes de la ciudad estuvieron presentes en el encuentro que se dio en la Unión Industrial de Olavarría, en la que compartieron un desayuno empresarial que contó con la presencia de la ex titular del Banco Central y del Banco de la Nación, la economista Mercedes Marcó del Pont, el concejal y candidato a Intendente, Federico Aguilera y representantes de la UIO.

Durante la charla, los empresarios resaltaron: “la crisis no nos es ajena, tenemos una importante baja en a las ventas, producto de caída de poder adquisitivo en las personas, se le suma también una gran pérdida del mercado interno y un importante atraso en la cadena de pagos. Hoy en día estamos recibiendo los pagos a 100 o 120 días de atraso ya que las grandes empresas a las que se les brinda servicio, colocan su dinero en el mercado financiero y atrasan los pagos”.

Por su parte, Marcó del Pont expresó: “hasta que la rentabilidad de la producción no esté por encima de la rentabilidad financiera nuestro país no va a volver a crecer. Creo que hubo una pésima lectura de cómo está funcionando la economía mundial por parte de este gobierno. Es un mundo que funciona en condiciones muy distintas a lo que funcionaba en la época de los noventa. Hoy por hoy estos ensayos neoliberales, de manual, como los que están aplicando en Argentina no tienen respaldo de la economía mundial”.

Asimismo, Aguilera remarcó: “este tipo de charlas nos permite pensar futuras políticas públicas que tengan real injerencia en la creación de puestos de trabajo y en el fortalecimiento de la industria. Nuestra propuesta como por ejemplo la creación de viviendas municipal es un fiel reflejo de esto ya que no solo daría respuesta al déficit habitacional, sino que al mismo tiempo, crearía fuentes de trabajo y además reactivaría el mercado interno”.

Al mismo tiempo, también destacó: “tenemos que darle más importancia a las empresas locales en los proyectos de gran magnitud en que se llevan adelante en la ciudad. Nuestra propuesta se basa en priorizar la participación de las PYMES y la mano de obra local por sobre las extranjeras en las grandes obras que o emprendimientos que lleve adelante en la ciudad”.