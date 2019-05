Marcó del Pont: “no se banca más este esquema de parches”

En una charla que tuvo mucho de técnica, mucho de política y un balance claro de cómo analiza la situación del país, la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, estuvo en Olavarría y visitó las oficinas de Infoeme. Acompañada en todo momento por el concejal y candidato a Intendente Federico Aguilera, la dirigente nacional analizó el contexto nacional y la “crisis económica” en un marco clave como serán las elecciones de agosto y octubre. En ese balance –negativo- se desarrolló una interesante charla.

En primera instancia, Marcó del Pont fue clara: “hay un nivel de agotamiento de un modelo económico que ya no hay parche que alcance. Percibo que la política económica está metida en una enorme encerrona. Que ellos mismos (por Cambiemos) han generado con sus decisiones de política”.

“Desde el principio han apostado a un modelo de apertura financiera, de desregulación total de los mercados y las consecuencias es que lo que creían que iban a acceder a un financiamiento infinito, no vino. Lo que agudizó mucho a este gobierno, que hizo crisis clara en abril del año pasado, fue la huída de capitales de afuera y fundamentalmente de capitales argentinos y allí se advirtió que no había más dólares de deuda. Ahí se fue corriendo a pedir ayuda al Fondo Monetario. Dio una ayuda extraordinaria como un apoyo del gobierno de EE.UU a Macri, pero puso muchas condiciones para usar esos dólares, porque advierte que se siguen fugando esos dólares”.

Esas condiciones “se han ido flexibilizando con el único objetivo que tiene el gobierno que es calmar el dólar. Resignó cualquier posibilidad de crecimiento en la actividad económica, social, de mercado de trabajo, y lo único que quieren es mantener el dólar calmo. Pero con serios problemas, eso tampoco alcanza, esta tasa de interés enorme e incompatible con cualquier actividad productiva, no les alcanza. Están sacrificando reservas. ¿qué le ha dicho el Fondo? Que lo haga, para poder calmar el dólar. Todas estas alquimias tecnocráticas pasaron a ser entelequias, ya no funcionan”.

“Estamos metidos en una encerrona donde no se banca más este esquema de parches”.

Con respecto a cómo se puede empezar a salir de la crisis, Marcó del Pont indicó que “hay que cambiar integralmente y discutir realmente dos puntos: la regulación financiera y la regulación cambiaria. El FMI tendría que estar diciendo ‘pará la fuga’”. Y añadió que “hay un esquema agotado, los dólares del Fondo no alcanzan para cubrir el déficit de cuenta corriente, para pagar los intereses de la deuda y además para financiar la fuga. De acá a fin de año no alcanza a este ritmo de fuga. Lo que se anticipa es que vamos a tener nuevas movidas cambiarias más pesadas”.

Con respecto a la cultura de nuestro país y el dólar, la ex presidenta del Banco Central señaló que “el tema del dólar en la sociedad argentina es un tema sensible, por eso el gobierno aspira a tratar de calmarlo. Para tratar de calmar el dólar, la devaluación ha sido el principal factor de aceleración inflacionaria dentro de estos tres años y medio. El gobierno trata de naturalizar este ajuste que se está viviendo, es algo que después nos va a permitir estar mejor. Creo que eso es una falacia, no hay ninguna posibilidad de estar mejor a partir de políticas de esta naturaleza que premia la especulación y daña la actividad productiva”.

“Uno no puede transmitir una lucecita al final de esta política económica en términos de mejora o equilibrio. Hay señales que esta volatilidad es parte de toda una lógica de especulación que el gobierno trata de mantener. Pero la economía argentina se sigue dolarizando. La mayor parte de la sociedad argentina la está pariendo muy mal. La producción está muy mal. Se quedó sin mercado, sin financiamiento, no mejoraron las exportaciones. Este modelo no resiste más parches, me parece que la discusión ahora es política. Es menos de diagnóstico y más de pensar cómo se va a reconstruir el país en materia de una real pesada herencia que quedará en materia de desindustrialización, endeudamiento, tensiones inflacionarias”.

De todos modos, la dirigente nacional señaló que esta crisis “no se puede asimilar al 2002” aunque señaló como importante “cambiar el rumbo en diciembre. Hoy hay una crisis económica y cambiaria, no financiera. El sistema financiero está bien. No hay razones para plantear ni corralitos, ni corralones. El problema es cambiario por las sucesivas corridas”. Y planteó una variable no menor: “el contexto internacional es mucho peor al que teníamos en 2002-2003, cuando se salió. Y la deuda estaba en default, no se pagaba. Ahora nos tenemos que hacer cargo, es un endeudamiento pesado. Es una situación delicada, pero en destrucción del mercado productivo no es el mismo. Aún hoy se ve movimiento de camiones, de transportes, es una economía que funciona. Hay colchón de 12 años de crecimiento, esto hay que decirlo. Veníamos de un país que funcionaba”.

Vamos a plantear pagar la deuda no desde el ajuste sino desde el crecimiento económico

En el análisis internacional, “tenemos que fijarnos que las condiciones son distintas. El mundo traccionó a favor en su momento. Hoy no. Será más complicado en este contexto. Hay problemas serios de demanda en nuestro país, pero en el mundo hay poca demanda. Este gobierno devaluó, devaluó, y las exportaciones no alcanzaron. Y las condiciones no mejoran. De hecho están cayendo las exportaciones a nivel mundial. Los precios internacionales no están buenos, y el horizonte no es positivo” y por si quedaba alguna duda, Marcó del Pont lo dejó en claro: “El mundo no va a ayudar. Y necesitamos recuperar el mercado interno, sustitución de importaciones, y atender la inflación. Vamos a tener que plantear una salida de volver al crecimiento planteando las prioridades”.

Federico Aguilera, tras la exposición de Mercedes Marcó del Pont, indicó que “es necesario que el contexto nacional y las políticas macroeconómicas acompañen para que Olavarría tenga la posibilidad de ser próspero, el Partido tiene características particulares que le permiten otro desarrollo y un potencial desarrollo distintivo en todo el territorio bonaerense”. Mencionó, en tanto, que la matriz productiva local es diversificada “con el dato de que la ciudad es el principal productor ganadero bonaerense. Acompañar al sector privado con políticas que fomenten la protección del empleo local, la protección del comercio y mercado local”.

“Es necesaria una ordenanza de compre local, para que nuestras empresas tengan prioridad a la hora de acceder a servicios. Necesitamos beneficios tributarios que acompañen al empresariado, como la quita del 20% de alumbrado público en las facturas eléctricas. Y todo ese dinero que tenga inyección para incorporar trabajadores, mayor maquinaria, crecimiento empresarial, etc. También implementar firmemente un Plan de viviendas municipales, con trabajo para las empresas constructoras y de servicio y que genere reactivación. Esto beneficia al albañil, al fletero, al titular del corralón, y tantos otros sectores. Ni que hablar la discusión del Matadero Municipal” cerró.