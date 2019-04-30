Estos son los ganadores de los 116 asados del CECO
Los mercantiles beneficiados ya retiraron sus órdenes de compra por la sede del CECO.
El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) homenajeó a sus afiliados con una orden de compra por cinco kilos de carne, en el marco del Día del Trabajador.
En las instalaciones del gremio de calle Coronel Suárez 2752 ante la Escribana Público Patricia Urbina. Participaron todos los afiliados, afiliadas, jubilados y jubiladas mercantiles de Olavarría, Laprida y La Madrid.
En tanto, el Secretario General, Miguel Santellán y la comisión directiva del CECO hizo entrega de las 116 órdenes.
1 ARIAS, GERARDO JAVIER
2 BENEDETTE, GUILLERMO
3 WEIMANN, CARLOS ALBERTO
4 MENDOZA, HIPÓLITO OMAR
5 GONZÁLEZ, CARMELO MANUEL
6 TORRES, FERNANDO MATÍAS
7 MORÁN, RAIMUNDO SANTIAGO
8 GIACOMELLI, ALEJANDRO LUIS
9 DIETRICH, AGUSTÍN HECTOR
10 VILLARREAL, GERARDO ALBERTO
11 BUSTAMANTE, CECILIA BELÉN
12 DESPOUX, VERÓNICA IVONE
13 SUELGARAY, SERGIO FABIÁN
14 LÓPEZ KOLMAN, ROCÍO MAGALÍ
15 AZZATO, MARIELA CARINA
16 CASTRO, GUADALUPE LILIANA
17 PORTILLO, SANTIAGO
18 LABORDE, FLORENCIA BELÉN
19 ORTIZ, FLORENCIA ROMINA
20 TRESARRIEU, MARÍA FLORENCIA
21 PICCINELLI, ANABELLA
22 MANZANARES, VANINA ANDREA
23 AGOSTO, YANINA SOLEDAD
24 LAS HERAS, FACUNDO
25 BARCELONNA, MIRTA ALEJANDRA
26 ARAUZ, MARCELO JOSÉ
27 COLINO, NORA ALICIA
28 DIRAZAR, RENZO GABRIEL
29 RODRÍGUEZ, CAROLINA INÉS
30 GOÑI, CARLOS NAZARENO
31 CUNIOLO, BETINA IRENE
32 TAMBUCCI, JOSÉ MARÍA
33 BLOCK, CARLOS EDUARDO
34 SILVEYRA, SOLEDAD CELESTE
35 PORTA, MARCELO ALEJANDRO
36 PÉREZ, DIEGO GERMÁN
37 HARLEIN, CARLOS GERMÁN
38 DE MARTINI, JOSÉ LUIS
39 LOSADA, MACARENA IANINA
40 AVERASTURI, DANIEL OMAR
41 GONZÁLEZ, MARINA EUGENIA
42 SORAIZ, MARCOS GERMÁN
43 ZANAZZI, SUSANA BEATRIZ
44 RAPPANI, GABRIELA
45 ORTÍZ, JOSÉ LUIS
46 DA COSTA FIUSA, JOSÉ OMAR
47 VERÓN, RAÚL ALBERTO
48 RAMPOLDI, MARISA PAOLA
49 SOLDAVINI, SILVIA
50 ESNAL, MARIO SEBASTIÁN
51 ORLANDO, JOSÉ MARÍA
52 DEL RÍO, ROSANA ELIZABET
53 ARANZAZU, ROXANA ALICIA
54 BARRIENTOS, ROLANDO GASTÓN
55 ARROQUY, EUGENIO
56 AMUNDARAIN, VERÓNICA
57 ARROUY, MARÍA FERNANDA
58 VALERA, PAOLA YADIRA
59 CEPEDA, JORGE A.
60 ÁLVAREZ, MARIANO
61 ABAD, DIEGO JULIÁN
62 SIERRALTA, EDMUNDO
63 GALVÁN, ÁNGEL FABIÁN
64 CASILLI, BELENA
65 FILLOL, ETELVINA MARIA
66 VALENZUELA, MARIANO
67 SCOLES, PATRICIA IRENE
68 MARTINOIA, MARÍA CRISTINA
69 CALVO, EDGARDO
70 LAURENZ, EDGARDO GREGORIO
71 BRAVO, CRISTIAN
72 DA SILVA, CÉSAR MIGUEL
73 GRESSON, EMILIANO EZEQUIEL
74 ABAD, JULIÁN ALFREDO
75 BUSTOS, LUCAS GASTÓN
76 GARCÍA, MÓNICA ALICIA
77 ARDUENGO, PEDRO ROBERTO
78 SÁCHER, ATAHUALPA MARTÍN
79 PÉREZ, VERÓNICA VIVIANA
80 D"ELIA, DANIEL CARMELO
81 PATERNESI, ROBERTO
82 BARLARO, VERÓNICA GABRIELA
83 MIGNOGNA, MARÍA GABRIELA
84 SPETTER, MARIELA NOEMÍ
85 LIBERTINO, SILVIA VIVIANA
86 ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL
87 ODRIOZOLA, ROMÁN BAUTISTA
88 IACOVACCI, CARLOS SAÚL
89 VÁSQUEZ, JORGE EDUARDO
90 DESTASSI, LUCIANO EMANUEL
91 PÉREZ, EDELMA AZUCENA
92 IBARROLA, ESTEBAN
93 GONZÁLEZ, SOLEDAD MARISOL
94 MEYER, SILVIA BEATRÍZ
95 SPINOLA, MARÍA DANIELA
96 ZANGARA, JULIO OSCAR
97 ETCHEVERRY, MARCELO GUILLERMO
98 ROSSETTI, GILBERTO
99 GODOY, OSCAR ALFREDO
100 PONISIO, HECTOR SAÚL
101 IRURETAGOYENA, ALFONSINA
102 ALBA, GISELA NOEMI
103 ROLDÁN, SANDRA SUSANA
104 URRUTIA, EDUARDO JAVIER
105 BIANCHINI, ANDREA VERÓNICA
106 BELO, JUAN MANUEL
107 TREPICHIO, ANALÍA ISABEL
108 NAVARRO ROSALES, SOFÍA BELÉN
109 LALLI, DANIELA
110 VEGA, SERGIO ALBERTO
111 ECHEVERRÍA, LEANDRO
112 MORIS, HORACIO ALFREDO
113 PESE, ANA MARÍA
114 DÍAZ, GERARDO GABRIEL
115 ORONA, VIRGILIO ESMAR
116 ELEUTERIO, WALTER HUGO
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