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Estos son los ganadores de los 116 asados del CECO

Los mercantiles beneficiados ya retiraron sus órdenes de compra por la sede del CECO.

 

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) homenajeó a sus afiliados con una orden de compra por cinco kilos de carne, en el marco del Día del Trabajador.

 

En las instalaciones del gremio de calle Coronel Suárez 2752 ante la Escribana Público Patricia Urbina. Participaron todos los afiliados, afiliadas, jubilados y jubiladas mercantiles de Olavarría, Laprida y La Madrid.

 

En tanto, el Secretario General, Miguel Santellán y la comisión directiva del CECO hizo entrega de las 116 órdenes.

 

1 ARIAS, GERARDO JAVIER

2 BENEDETTE, GUILLERMO

3 WEIMANN, CARLOS ALBERTO

4 MENDOZA, HIPÓLITO OMAR

5 GONZÁLEZ, CARMELO MANUEL

6 TORRES, FERNANDO MATÍAS

7 MORÁN, RAIMUNDO SANTIAGO

8 GIACOMELLI, ALEJANDRO LUIS

9 DIETRICH, AGUSTÍN HECTOR

10 VILLARREAL, GERARDO ALBERTO

11 BUSTAMANTE, CECILIA BELÉN

12 DESPOUX, VERÓNICA IVONE

13 SUELGARAY, SERGIO FABIÁN

14 LÓPEZ KOLMAN, ROCÍO MAGALÍ

15 AZZATO, MARIELA CARINA

16 CASTRO, GUADALUPE LILIANA

17 PORTILLO, SANTIAGO

18 LABORDE, FLORENCIA BELÉN

19 ORTIZ, FLORENCIA ROMINA

20 TRESARRIEU, MARÍA FLORENCIA

21 PICCINELLI, ANABELLA

22 MANZANARES, VANINA ANDREA

23 AGOSTO, YANINA SOLEDAD

24 LAS HERAS, FACUNDO

25 BARCELONNA, MIRTA ALEJANDRA

26 ARAUZ, MARCELO JOSÉ

27 COLINO, NORA ALICIA

28 DIRAZAR, RENZO GABRIEL

29 RODRÍGUEZ, CAROLINA INÉS

30 GOÑI, CARLOS NAZARENO

31 CUNIOLO, BETINA IRENE

32 TAMBUCCI, JOSÉ MARÍA

33 BLOCK, CARLOS EDUARDO

34 SILVEYRA, SOLEDAD CELESTE

35 PORTA, MARCELO ALEJANDRO

36 PÉREZ, DIEGO GERMÁN

37 HARLEIN, CARLOS GERMÁN

38 DE MARTINI, JOSÉ LUIS

39 LOSADA, MACARENA IANINA

40 AVERASTURI, DANIEL OMAR

41 GONZÁLEZ, MARINA EUGENIA

42 SORAIZ, MARCOS GERMÁN

43 ZANAZZI, SUSANA BEATRIZ

44 RAPPANI, GABRIELA

45 ORTÍZ, JOSÉ LUIS

46 DA COSTA FIUSA, JOSÉ OMAR

47 VERÓN, RAÚL ALBERTO

48 RAMPOLDI, MARISA PAOLA

49 SOLDAVINI, SILVIA

50 ESNAL, MARIO SEBASTIÁN

51 ORLANDO, JOSÉ MARÍA

52 DEL RÍO, ROSANA ELIZABET

53 ARANZAZU, ROXANA ALICIA

54 BARRIENTOS, ROLANDO GASTÓN

55 ARROQUY, EUGENIO

56 AMUNDARAIN, VERÓNICA

57 ARROUY, MARÍA FERNANDA

58 VALERA, PAOLA YADIRA

59 CEPEDA, JORGE A.

60 ÁLVAREZ, MARIANO

61 ABAD, DIEGO JULIÁN

62 SIERRALTA, EDMUNDO

63 GALVÁN, ÁNGEL FABIÁN

64 CASILLI, BELENA

65 FILLOL, ETELVINA MARIA

66 VALENZUELA, MARIANO

67 SCOLES, PATRICIA IRENE

68 MARTINOIA, MARÍA CRISTINA

69 CALVO, EDGARDO

70 LAURENZ, EDGARDO GREGORIO

71 BRAVO, CRISTIAN

72 DA SILVA, CÉSAR MIGUEL

73 GRESSON, EMILIANO EZEQUIEL

74 ABAD, JULIÁN ALFREDO

75 BUSTOS, LUCAS GASTÓN

76 GARCÍA, MÓNICA ALICIA

77 ARDUENGO, PEDRO ROBERTO

78 SÁCHER, ATAHUALPA MARTÍN

79 PÉREZ, VERÓNICA VIVIANA

80 D"ELIA, DANIEL CARMELO

81 PATERNESI, ROBERTO

82 BARLARO, VERÓNICA GABRIELA

83 MIGNOGNA, MARÍA GABRIELA

84 SPETTER, MARIELA NOEMÍ

85 LIBERTINO, SILVIA VIVIANA

86 ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL

87 ODRIOZOLA, ROMÁN BAUTISTA

88 IACOVACCI, CARLOS SAÚL

89 VÁSQUEZ, JORGE EDUARDO

90 DESTASSI, LUCIANO EMANUEL

91 PÉREZ, EDELMA AZUCENA

92 IBARROLA, ESTEBAN

93 GONZÁLEZ, SOLEDAD MARISOL

94 MEYER, SILVIA BEATRÍZ

95 SPINOLA, MARÍA DANIELA

96 ZANGARA, JULIO OSCAR

97 ETCHEVERRY, MARCELO GUILLERMO

98 ROSSETTI, GILBERTO

99 GODOY, OSCAR ALFREDO

100 PONISIO, HECTOR SAÚL

101 IRURETAGOYENA, ALFONSINA

102 ALBA, GISELA NOEMI

103 ROLDÁN, SANDRA SUSANA

104 URRUTIA, EDUARDO JAVIER

105 BIANCHINI, ANDREA VERÓNICA

106 BELO, JUAN MANUEL

107 TREPICHIO, ANALÍA ISABEL

108 NAVARRO ROSALES, SOFÍA BELÉN

109 LALLI, DANIELA

110 VEGA, SERGIO ALBERTO

111 ECHEVERRÍA, LEANDRO

112 MORIS, HORACIO ALFREDO

113 PESE, ANA MARÍA

114 DÍAZ, GERARDO GABRIEL

115 ORONA, VIRGILIO ESMAR

116 ELEUTERIO, WALTER HUGO

 

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