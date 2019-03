Schwindt y Lavagna, en la inauguración de local de Alternativa Federal

La ex legisladora olavarriense y el diputado nacional por el Frente Renovador acompañaron el estreno de la flamante sede en Ciudad Buenos Aires del espacio que lideran Sergio Massa y Miguel Pichetto.

Con la presencia de importantes figuras políticas, Alternativa Federal presentó su nueva sede en la Capital Federal. El acto fue conducido por el senador Miguel Pichetto y tuvo el acompañamiento de la olavarriense Liliana Schwindt, Marco Lavagna y Claudia Rucci, entre otros.

“Es un orgullo para mí participar de este encuentro. Alternativa Federal es un espacio que busca sumar a todos los sectores, sin importar ideología política, porque todos somos necesarios para cambiar esta crisis. Los políticos tenemos que ser lo suficientemente sensatos y humildes, para entender que no es momento de discutir candidaturas o nombres, sino un proyecto de país que saque adelante a la Argentina”, sostuvo la ex diputada nacional y referente de Olavarría una vez finalizada la inauguración.

Schwindt y Lavagna aprovecharon el encuentro para analizar la delicada situación económica y social que vive el país. “Estamos pasando por un momento muy duro: la economía está en recesión, la inflación no para y mucha gente se está quedando sin laburo”, señaló Schwindt.

Y agregó: “El consumo está bajando cada vez más porque no hay plata, mucho no llegan a fin de mes o se endeudan para pagar los servicios, o peor, tiene que elegir entre comer o tener agua, luz y gas. Es insostenible lo que está pasando y el Gobierno no tiene más excusas”.