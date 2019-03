Indio Solari en Olavarría: “Esa muerte es responsabilidad de los capos de Télam”

A medida que se conoce el contenido de “Recuerdos que mienten un poco” la autobiografía del Indio Solari, se devela el pensamiento del ex Redonditos de Ricota sobre lo que sucedió aquel 11 de marzo de 2017, con el histórico recital en el Predio La Colmena, en nuestra ciudad. Trabajadores de Télam expusieron un fragmento del libro donde Solari culpa a los funcionarios de la empresa periodística por la muerte de una mujer.

Esta mujer falleció en un accidente de tránsito al salir desesperada luego de leer un cable de Télam que confirmaba la muerte de 7 personas y decenas de heridos en una avalancha durante el recital. Esa información sería desmentida incluso por los mismos hechos: hubo dos personas fallecidas y menos de una decena de heridos.

Solari denunció que “esa muerte es responsabilidad de los capos de Télam, ¡que ni siquiera habían enviado un cronista a ver cómo salía la cosa!”. Cabe recordar que, en el contexto de ajuste de la agencia nacional de noticias, no se envió un cronista a cubrir el recital en nuestra ciudad y el dato se habría tomado “de Twitter”.

“Las trabajadoras y los trabajadoras de Télam hacemos propias las palabras de Solari, como expresamos cuando el hecho ocurrió, y responsabilizamos a la conducción periodística y al encargado del área (Daniel Capalbo, Luis Sartori, Marcos Caruso y Maximiliano Tomas) por negarse a enviar un periodista al lugar de los hechos y, sobre ese error, cometer otro mayor: publicar sin chequear información tomada de twitter”, expresó hoy en un comunicado la Comisión Interna del SiPreBA en la agencia.

Dejaron en claro que Télam “informó, erróneamente y sin fuente, sobre la existencia de siete muertos”. “En el desconcierto generado por Télam aquella madrugada, una mujer salió desesperada a la ruta y falleció en un accidente”, recordó la Comisión Interna.

En el libro, Solari expresa que “yo estaba hecho mierda, no quería salir de la habitación. Pero Virginia me convenció. Los músicos necesitan estar con vos, me decía y tenía razón. Igual fue medio un velorio, inevitablemente. Dos tipos que te habían ido a ver se habían muerto”.

“Ahora, esa señora que se mató en la ruta porque salió a los pedos al escuchar que Télam hablaba de avalanchas y apuñalados múltiples... esa muerte es responsabilidad de los capos de Télam ¡Que ni siquiera habían enviado un cronista a ver cómo salía la cosa!”, recordó el músico en referencia a la gestión que encabeza Rodolfo Pousá.

El comunidado de los trabajadores cierra agregando que “decenas de publicaciones de medios privados replicaron la noticia falsa bajo la presunción de que la agencia pública no difundía rumores sino información de fuente oficial” y confirmaron que “la información errónea la publicó el personal jerárquico de la empresa que hoy continúan al frente de la agencia”.