La semana política: ¿qué piensan los olavarrienses a la hora de votar?

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Cada persona es un mundo. Imaginen entender miles de cabezas juntas,con sus realidades, necesidades, demandas. Todos tienen mundos totalmente distintos, pero en algunas temáticas los olavarrienses muestran algunas coincidencias, y de cara a una campaña no es menor. La nota bien podría comenzar con una pregunta, ¿qué piensan los olavarrienses a la hora de votar? Analicemos.

Esta semana se conoció el número que asusta a más de un funcionario: la inflación de enero. Curioso, porque fue más alta de lo que se esperaba. Rozó el 3% y vaticina un año complejo, sobretodo porque habrá más subas que influenciarán directamente en ese número. Ni que hablar la inflación interanual, que rozó el 50%. ¿Se cumplirá la meta del 29% proyectado? Parece difícil.

¿Por qué hacemos esta mención? Porque justamente, los olavarrienses miran muy de cerca la suba de precios. Es, según tres encuestas realizadas en el último mes, el tema que más preocupa. No sólo cuando se menciona la palabra inflación, sino cuando la palabra “suba” es protagonista en anuncios de gobierno. El aumento “extra” de luz, fue uno de los tantos ejemplos.

En pocas palabras, la gente está cansada de las subas. No tolera más un incremento. No es el único tema, claro, pero cada vez que hay un anuncio de suba, la palabra del vecino es “basta”. El problema, pareciera, es que aún no ganó plenamente las calles en tono de protesta. Quizás, ese es el síntoma que observan los gobiernos para “tirar de la soga” un poco más. Está tirante, eso sí. Y el bolsillo comienza a flaquear realmente, más allá de que en Olavarría estemos en la famosa “isla”.

Y con bajada local: independientemente de cómo es el funcionamiento, la transición, y algunas otras cuestiones que escapan al análisis, hubo quejas por el precio del Estacionamiento Medido. Y también por el Transporte Público, con futuro aumento en el cambio de concesión, donde llegaría a los 24 pesos. Está claro que serán servicios distintos, renovados y con otro tipo de exigencia desde el Estado. Ahora, ¿será suficiente para el bolsillo de los olavarrienses? En las encuestas realizadas, pareciera que no. El problema, insistimos, es el bolsillo.

De todos modos, y como ya dijo el politólogo Tomás Aguerre semanas atrás, no alcanzará para hacer campaña solo con la economía. Aunque para los ciudadanos de Olavarría, tendrá un peso importante.

Infoeme consultó a fuentes locales y provinciales para empezar a dilucidar los ejes de campaña del oficialismo de cara a las elecciones. Las respuestas coincidieron casi en su totalidad: Educación y Seguridad fueron los lineamientos que buscarán, desde el Ejecutivo provincial, mostrar para lograr la reelección.

¿Con misma fórmula? Parece difícil...no es casual que empiecen a sonar nombres que acompañarían a María Eugenia Vidal en el dúo que encabece la boleta. Cristian Ritondo (Seguridad) y Esteban Bullrich son los dirigentes que aparecen en el ojo de las posibilidades. ¿Y Daniel Salvador? Empieza a perder terreno en la intención de renovar su lugar como vicegobernador, en un eventual triunfo de Vidal.

Eso explicaría muchas cosas: la sospecha de que Salvador “se queda afuera” empezó a generar réplicas en el radicalismo bonaerense. Con casos muy cercanos: la UCR Olavarría empezó “a mostrar los dientes” mostrándose rebelde dentro de Cambiemos en la ciudad en diversos temas, como las PASO. ¿Con alguna salida? Hace unos meses, en el marco de la interna del radicalismo, hubo rumores fuertes de ruptura en el bloque del Concejo Deliberante. Esos rumores volvieron, y con más fuerza. Algunas fuentes deliberativas señalaron a Infoeme que “hay que esperar que empiece el año legislativo...y ahí sucederá”.

Que un sector del radicalismo esté rebelde, no significa que Galli no tenga dirigentes radicales para sumar a Cambiemos. El Corso Oficial 2019, por más festivo que sea, siempre arroja datos políticos: no fue casual la presencia de varios radicales en el palco, encabezados por el secretario de Gobierno, Ernesto Cladera. ¿Los nombres? Las concejales Gabriela Delía, Celeste Arouxet y dirigentes como Franco Illescas y Guillermo Lascano. ¿Algunos serán los nombres que integrarán desde la UCR la lista que encabezará el intendente?

Finalmente, entre tanto tema, algunos nombres y posibilidades, aparecen los “candidatos pertenecia”. Galli parece que estará directamente relacionado con la obra pública y la gestión; Aguilera, como el joven que recorre los barrios constantemente. Eseverri, por su parte, como el líder de un sector vinculado a los “vecinos”, o mejor dicho, el vecinalismo. Empezaremos a ver cómo los dirigentes se apropian del concepto para sumar voluntades en agosto y octubre. ¿Qué debatiremos en Olavarría? ¿Lo nacional se llevará la atención y arrastrará los votos a nivel local? De a poco vamos intentando dilucidar la respuesta.