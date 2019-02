“Para ganarle al gobierno no alcanza con decir que la economía funciona mal”

El politólogo olavarriense Tomás Aguerre, a solas con Infoeme. El no adelantamiento y los ruidos internos de Cambiemos, la incertidumbre peronista y la discusión nacional: “pasará por una discusión de caminos” y resaltó el mensaje de Cambiemos de que “es el único camino posible”. A nivel local, no habrá espacios para vecinalismos, “a menos que encuentre una expresión provincial o nacional para colgarse”.

Alexis Grierson

@alexisdechillar

En pleno verano, donde muchos aprovechan la lectura, el descanso y el relax en sus casas o en la playa, la política busca definiciones. Tuvo una importante: votaremos en menos ocasiones (dado que Provincia no adelanta los comicios) y ahora sí, las reglas están claras. Pero hay mucho por saber, por interpretar.

Para eso, el politólogo Tomás Aguerre (editor en Artepolítica, director de la Agencia Monteagudo, entre otros trabajos) se tomó unos minutos para dialogar, a solas, con Infoeme. El destino de Cambiemos, de Cristina, del peronismo y lo que pasa a nivel local. Las definiciones son interesantes. ¿Premonitorias? Eso lo veremos en unos meses.

Por lo pronto, y bajo una más que calurosa jornada en Olavarría, el grabador se prendió.

-El gobierno rápidamente –en enero- confirmó que no habrá adelantamiento de elecciones en la Provincia, y habrá reglas “claras”. ¿Por qué cree que se dio eso? ¿Qué opina del tema?

-Me parece una buena noticia que no cambien las reglas del juego electorales en un año electoral. Me parece que (dado que no es una Ley escrita) había un consenso de las fuerzas políticas en que las reformas electorales se modifican fuera de los periodos electorales. Porque los espacios electorales planifican lo que van a hacer, quiénes serán los candidatos. Cambiar las reglas en el medio de todo eso es un juego desleal. Da más previsibilidad a jugar como efectivamente siempre sucedió en la Provincia. En términos institucionales es una buena noticia. La discusión estuvo de más, la verdad alteró a la dirigencia política.

-¿Hay lectura política?

Como lectura política da la sensación de que no es un hecho aislado la intención de Vidal de desdoblar. Efectivamente pasa algo dentro de la coalición Cambiemos, que tiene que ver con ir pegado a la boleta de Macri. Es algo que no se dice mucho, es el elefante en la habitación, todos lo vemos pero nadie lo dice. Es un problema hoy ir en la misma boleta que Macri. Era un problema para Vidal. No es casualidad que se discuta lo mismo en Jujuy y en Mendoza. Quedó cierta sensación y nadie lo quiere decir explícitamente, pero Vidal trató de no tener que enfrentar a ese problema.

-Capital Federal tampoco adelantará sus elecciones, algo novedoso porque hace 4 años sí se adelantaron. ¿El mensaje de Cambiemos es “vamos a votar de abajo hacia arriba? ¿Todos buscarán traccionar a Macri?

-El efecto concreto es ese. El mensaje me genera confusión. Si esa era la decisión, ¿por qué discutimos un mes y medio desdoblar si o desdoblar no? A mí me quedó la sensación de que desde el vidalismo hubo intención de despegarse de la figura de Macri para llegar a una elección “más liviana” sin tener que discutir la gestión nacional. Por supuesto que es Cambiemos, pero estamos hablando del Pro. Y al Pro lo conduce Macri. Desde que lo fundó hasta hoy. La decisión pasa por Macri y para sus propios intereses era que Vidal y Larreta jueguen a favor de su candidatura. Lo que no quiere decir que no haya habido intenciones, desde abajo, de tratar de despegar.

-En el peronismo la cosa tampoco está tranquila: se discute el concepto de unidad, con un sector que resiste a Cristina, con otro que señala que es la que más mide. ¿Cómo cree que se va a dar la unidad, y cómo se dará la elección? ¿Polarizada o con tres listas?

-Me parece que en las elecciones presidenciales en Argentina y en Latinoamérica la gran responsabilidad siempre la tiene el oficialismo. El que tiene que reelegir tiene la pelota. No digo que van a hacerlo, porque habría reelecciones eternas, pero los primeros gobiernos que se presentaron a la reelección, en una enorme mayoría de casos reeligieron. Porque tienen recursos no sólo materiales sino simbólicos, institucionales, que los vuelve el actor más poderoso del escenario y facilita reelegir. Eso no quiere decir que la oposición no haga nada y se tenga que quedar sentada esperando a ver qué hace el oficialismo. Tienen que acomodarse lo mejor posible al escenario. La oposición juega todos los partidos de visitante.

-¿El desafío es la unidad, entonces?

-Hay un desafío grande para la oposición que es coordinar los esfuerzos. No sé si la oposición tiene que ir toda unida, no sé si tienen que ir a una PASO, separados. Eso depende de muchas cosas, y de tiempo. Todavía falta para tomar esas decisiones. Sí hay intención de muchos sectores o del panperonismo de tratar de construir una alternativa a este gobierno, incluso cuando no se vaya en una alianza electoral, sí se pueden coordinar algunos aspectos. Ir en algunos lugares juntos, en otros no. Hay oportunidades para construirlo.

-¿Y chances de ganar?

-El dato de la elección es que un primer gobierno que lleva cuatro años de gestión, que ganó las elecciones de 2017, tiene un partido nacional que no tuvo grandes fisuras, tiene el apoyo de grandes empresas, un apoyo internacional importante, nos hace preguntar si la oposición tiene alguna oportunidad. Y la respuesta es que el modelo económico actual no ha funcionado, el gobierno no ha dado las respuestas que prometió en 2015. Esa es la variable que explica la posibilidad de que la oposición tenga algún tipo de oportunidad. En un escenario que podría ser mucho más sencillo para el oficialismo y adverso para la oposición.

-Hay un sector social que incluso da cuenta de que acompañaría al gobierno “a pesar” de haber sido perjudicados sobretodo económicamente. ¿Será la economía el tema central de la campaña, el famoso “se vota con el bolsillo”?

-A veces cuando uno dice “el voto está determinado por la situación de la economía” la economía no es un hecho objetivo dado. No es que la situación es lo mismo para mí, que para vos, que para el que está leyendo esto, o el que vive en Capital. La percepción de cómo está la economía es distinta para muchos sectores. La segunda cuestión es que la responsabilidad –quién tiene la responsabilidad de que la economía está como está- también es un debate. Para ganar con una alternativa opositora a este gobierno no alcanza con decir que la economía funciona mal. Porque eso ya lo está diciendo el propio gobierno. La campaña del gobierno, que ya comenzó, no es “la situación está bárbara y esto funciona todo bien”. Al contrario, te dicen “acá tenemos problemas, esto no está funcionando, la estamos pasando mal, pero bueno hubo una herencia, estamos reconstruyendo, este es el camino”. Primero pasará por una discusión de caminos. El argumento del oficialismo es “este es el único camino posible” que es un argumento muy viejo. El segundo es cargar de sentido que la economía está mal. No alcanza solo con ver con la fuerza que viene a avisarles a los votantes que las cosas están mal. Ya lo saben, las fuerzas opositoras deberían explicar el porqué están mal y proponer una forma de que las cosas estén mejor.

-¿Cómo ve el rol de Cristina en todo esto? Es quizás una dirigente muy mencionada, algunos señalan que será la rival de Mauricio Macri en la búsqueda de la presidencia, ¿qué cree que hará? Más teniendo en cuenta que sus definiciones son a último momento…

-Contrariamente a lo que en general se cree y se escucha, estos 4 años la pusieron a Cristina en lugares diferentes. Todos miran cómo mide el candidato según el último mes, los últimos días… y si uno ve la película más amplia, se ven movimientos que tienen que ver con procesos de fondo y van más allá de los nombres. Si uno mira para atrás se ve que Cristina tuvo momentos de más protagonismo, como en 2017, o en otros momentos más corrida del escenario, como ahora. En espacios como el peronismo, que es un movimiento político donde las sucesiones a los liderazgos no fueron procesos sencillos, que se den a través de una elección interna; más bien se han construido de manera más bien heterodoxa, Cristina ha dejado ese espacio vacío y nadie fue capaz de ocuparlo de manera suficiente como para atraer otros grandes espacios. Los procesos electorales no inventan liderazgos. Es al revés: los liderazgos se construyen, llevan tiempo, para representar a sectores diversos de la sociedad y en las elecciones se convalidan o no. Como nadie suplantó esa figura, Cristina aparece en el escenario con importante poder de decisión, ya sea ella candidata o no. Hay cada vez más actores reconocimiento un proceso de unidad dentro del peronismo que la excluya como dirigente. Porque mantiene un sector de representación importante del voto “antimacrista” y que nadie que pretenda de hacerse de esos votos puede ignorar la influencia que ejerce en un sector de la sociedad.

-En el escenario local ¿qué crees que sucederá? A diferencia del nacional hay una fuerza más relacionada a lo local que genera una “situación de tres” posibles candidatos. ¿Cómo cree que se pueda llegar a dar?

-La visión que uno tiene desde un poco más lejos es que no es un muy buen escenario para las listas vecinales. Pareciera ser –aunque puede pasar cualquier cosa- que vamos a un escenario donde la discusión nacional va a “contaminar” todo. Será un gran debate nacional, si fueron buenos o malos. A priori, parece un escenario difícil para un vecinalismo, a menos que encuentre una expresión provincial o nacional para colgarse. Los actores locales no están tan jugados a hacer otra cosa porque las definiciones nacionales pesarán muchísimo a la hora de armar las listas.