Esto se recicla?: Olavarriense diseñó una página para Reducir, Reciclar y Reutilizar

Juan Cruz Aramburu Blanch es olavarriense, vive en Buenos Aires y desarrolló junto a su novio Nicolás Piñero una página para brindar información sobre sustentabilidad y reciclaje. En diálogo con Infoeme aseguró que “la idea no es darle lecciones a la gente sino acercar consejos e información”. Además el sitio se nutre de las preguntas y sugerencias de los usuarios. ¿Te prendés?

¿Cómo reciclar y no morir en el intento? Muchas veces nos encontramos con la intención de reducir el volumen de basura o reutilizar elementos para no desecharlos tan fácilmente pero nos faltan herramientas para pasar del deseo a la acción.

En esa situación se encontró Juan Cruz Aramburu Blanch y -como dijo la joven activista Greta Thunberg “nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia”- puso manos, mente y diseño a la obra.

Junto a su novio, Nicolás Piñero, pensaron, programaron, diseñaron y pusieron en marcha una propuesta que desde el lunes está disponible para todo el público: estoserecicla.com.ar

La página contiene un buscador que ayuda a separar los residuos, brinda información de qué hacer con el elemento buscado y además, si la consulta hecha no tiene aún respuesta se agrega en una base de datos para una próxima búsqueda. Un trabajo colaborativo que se retroalimenta de las preguntas y sugerencias de los usuarios.

Desde hace 3 años Juan Cruz Aramburu Blanch trabaja en una empresa eslovaca que sostiene una cultura basada en la sustentabilidad. Tienen un comité que impulsa muchas acciones, entre ellas la separación de residuos. “Para mí esto era nuevo, antes no lo hacía”, aseguró.

A partir de eso, empezó a interiorizarse en el tema y luego a reproducirlo en su casa. “Al principio me costaba mucho encontrar información, no sabía qué era reciclar. Empecé a recopilar datos y empezó a surgir la idea de hacer un buscador. Mi novio trabaja vinculado a la programación y fue él quien trabajó en la programación y yo en el diseño”.

Para los impulsores de la página “el proyecto es personal y súper chiquito. Por ahora va creciendo de a poco y la idea no es darle lecciones a la gente sino acercar consejos e información que pueda llegar a servir. No es evangelizador”.

¡Aún hay tiempo!

La iniciativa presenta la posibilidad de incorporar hábitos más sustentables y divulgarlos para reducir el impacto que generamos en el planeta.

Juan Cruz indicó que una vez interesado en el tema se fue enterando de otros aspectos como los distintos tipos de residuos, los recursos que implica producir algo para que después se deseche y después los recursos que insume que eso sea reutilizado, por ejemplo.

Además, teniendo en cuenta que muchas familias dependen de la separación de residuos para su subsistencia es importante colaborar para minimizar los riesgos y las malas condiciones que muchas veces se les presentan.

Al separar los residuos empezás a tomar conciencia del consumo y de la cantidad de residuos que generamos. Fue terrible darme cuenta de eso, señaló.

El sitio plantea la posibilidad de “reducir el consumo de bienes y recursos naturales como el agua y la energía” para “hacen andar a la máquina de la sustentabilidad”. Es decir, si consumimos menos, se reduce el consumo de recursos para la producción.

Tips, consejos y contenido ayudan incorporar conocimiento y motivar a los usuarios. “Sumar información a la página es el objetivo. Queremos hablar de tipos de residuos, sumar recetas vegetarianas y veganas, teniendo en cuenta lo que consume la producción de alimentos en general y en particular de la carne. Seguir sumando conocimientos de otras personas”, afirmó Juan Cruz.

El chico del tupper

Juan Cruz hace 5 años que vive en Capital Federal, en Belgrano. En el camino hacia una vida más sustentable empezó a revisar todos sus hábitos. Es así que optó por llevar sus propias bolsas y tuppers a los negocios del barrio que habitualmente frecuentaba. Sin embargo contó que “hace años que voy a los mismos negocios y les cuesta aceptarlo. Son muy resistentes porque no lo entienden o no le ven el sentido”.

En la página recomiendan “llevar el tupper a todos lados”, no usar bandejas ni cubiertos descartables y mucho menos el sorbete prohibido.

A fuerza de “rechazar bolsitas” una y otra vez, en algunos comercios ya le piden el tupper para colocar dentro los productos comprados. La tarea no es sencilla: “el otro día fui a un negocio, llevé mi tupper pedí milanesas y el pibe se taró y me dijo que no. Puso todo en una bandeja con bolsa y todo, lo sacó de ahí y lo puso en mi tupper”.

Puede fallar pero Juan Cruz lo sigue intentando. Además existen otras formas de aprovechar los objetos que ya tenemos en nuestras casas para no comprar nuevos: “tunear la ropa con lo que te salga, consciente y original. Oh wow; no aceptar más bolsas de ningún tipo, reutilizar las que tenés en casa, seguro que te quedan muchas para la basura”, indican en la página.

Más allá de las faltas de políticas públicas en relación con la sustentabilidad para Juan Cruz también “falta información y educación de base”.

Por todo esto, la inquietud personal fue mutando a un espacio en construcción que permite intercambiar información, datos y aportar consejos personales para quienes quieren empezar a incorporar nuevos hábitos.