La semana política: fin de año de profundos cambios, el regreso del campo y del Juez de Faltas

Alexis Grierson

@alexisdechillar

La primavera post asunción de Alberto Fernández, ¿se terminó? ¿O en realidad muchos están dándose cuenta de la aguda situación económica del país? De las retenciones al campo, del enojo de la militancia con el campo, del revival 2008, de la movilidad jubilatoria suspendida, de las aclaraciones y algunas fallas comunicacionales, sacar el país de lo más profundo depende, claro, de la solidaridad del mismo pueblo. El pueblo, ¿está dispuesto a ayudar?

La situación parece más aguda de lo que se muestra. Incluso, está claro que es el fin de una primavera “tranquila” en torno a lo sucedido en la transición, y como se ha dicho en columnas anteriores, Alberto Fernández se tendrá que embarrar –y mucho- para conseguir fondos que le den por un lado aire para poder gobernar y por el otro garantizar el pago de la deuda externa, todo un desafío.

En el discurso de asunción lo dejó en claro: para que la gente que realmente la esté pasando mal pueda salir adelante, se necesita la ayuda de quienes no tuvieron grandes turbulencias en estos 4 años. Y salió con un fuerte paquete de medidas que trató el Congreso. Fuerte, porque no sólo eran variadas sino que llegaban para marcar la cancha de cara a lo que viene. Y volvió un viejo enemigo íntimo: el campo.

La medida de subir las retenciones como una actualización por las últimas devaluaciones generó controversia. El campo acusó al gobierno de “no ser convocado” para dialogar sobre la medida, algunos señalaron que no se puede pedir más del campo, e inclusos sectores que acompañaron a Macri en el “regreso” de las retenciones adelantaron que pararían el país en caso de que se avance de forma “autoritaria”.

Realidades en el sector hay variadas: si nos trasladamos a lo que pasa en Olavarría, no se oculta –para nada- que el sector “no tolera una suba de impuestos más”. Es decir, está en una situación particularmente sensible. Si bien se intenta por todos los medios ser racionales a la hora de pararse en una postura, el campo olavarriense comienza a desconfiar de lo que pueda pasar con una suba en las retenciones y las complicaciones que eso conlleva.

También generó un revival extraño: acusaciones desde la militancia del “pensamiento de los cabeza de macetas” que tienen pocas tierras de campo y que piensan como los grandes pooles de siembra. Hasta acá, podríamos fundar un “políticas del recuerdo” con lo que pasó en 2008.

Sin embargo, y parece un tanto extraño tener que aclararlo, no es 2008. Según explicaron desde el gobierno, en realidad la actualización (en pesos) por la devaluación no significa un gran aumento para el campo. Con otro agregado: dividiendo entre aquellos que más hectáreas tiene y menos tienen. Todo un cambio. Ahora, ¿el campo está preparado para poder pagar? Los más grandes, dice el gobierno, sí.

La dirigencia del campo tuvo mayor prudencia, más allá de las primeras críticas fuertes tras conocerse la decisión. Lo concreto es que estas modificaciones abren el juego y dejaron expuestos a aquellos que a 12 días de gobierno buscan realizar paros y protestas.

Ni que hablar cuando trasladamos la discusión a lo que pasó con los jubilados. Alberto Fernández tomó una decisión riesgosa, que si sale bien será más que positivo, aunque si sale mal puede transformarse en una catástrofe mayor: suspender, por 180 días, el cálculo de movilidad jubilatoria.

Se estima, en primera instancia, que para junio habrá cálculo nuevo y que con un solo decreto de suba (estimado en marzo) los jubilados no perderán. Sin embargo, la suba para la mínima y el gris que quedó con aquellos que no perciben la jubilación mínima pero no reciben mucho más dinero generó quejas en torno a que, de todos modos, es denigrante en suma de dinero teniendo en cuenta la inflación y la canasta básica.

Es importantísimo resaltar que los laboratorios de por sí ofrecieron bajar sus precios para que haya un mayor acceso a los remedios. Punto para Alberto Fernández. Ahora, ¿qué pasará con las jubilaciones? A priori parece un lugar sensible y que cualquier error puede ser más caro de lo que se cree. De todos modos, si se permitió dejar gobernar a la gestión Macri los primeros seis meses, esa misma prudencia (más allá de la delicadeza de este contexto) debería tenerse con Fernández.

Mismo caso la sesión del Congreso para tratar el paquete de medidas para palear la crisis. Un sector más duro de Juntos por el Cambio no quería dar quórum bajo el motivo de darle “superpoderes” al presidente Fernández. En una actitud extraña de no dejar discutir, se vio, (insistimos, a poco más de una semana del cambio de gobierno) una pequeña fisura en la oposición: el radicalismo estaba dispuesto a dejar debatir –y, algo no menor, dejar asumir a los diputados que asumían en reemplazos de aquellos que asumieron en cargos ejecutivos- y el ala Pro no quería permitir lo que ellos catalogaron como un “atropello”. ¿Dónde estuvo la clave? En los gobernadores radicales, que comenzaron a diferenciarse del ala más pura de JxC.

En la extensa discusión llevada a cabo en el Congreso de la Nación, el oficialismo modificó los artículos 51 y 52 del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esto significa, entre otras cosas, que se exceptúa del congelamiento jubilatorio a los maestros, docentes, universitarios y científicos. Un síntoma de escucha por parte del Gobierno en la búsqueda de consensos para trabajar de cara a los cuatro años que quedan de gestión. Es más. ahora se vendrá otro debate, por las jubilaciones de privilegio. todo un guiño a esta conceptualización de la "solidaridad".

El regreso del Juez de Faltas

Interesante propuesta presentó el Intendente Galli el viernes al mediodía: llevó al HCD un proyecto para crear, nuevamente, la figura del Juez de Faltas en Olavarría.

¿Quién es el último –y actual- juez de faltas del Partido? Justamente, Ezequiel Galli. Tras la decisión del fallecido ex intendente Helios Eseverri de que sea el jefe comunal el Juez de Faltas, el actual mandatario buscará “cumplir” una promesa de la campaña 2015 para “la agilidad de los procedimientos y la eficiencia en el ejercicio del poder de Policía Comunal a través de la descentralización de las funciones”.

Es un paso importantísimo en el Municipio: la decisión de Eseverri padre lleva cerca de 25 años. En este sentido y en materia de transparencia, la propuesta de Galli tiene tintes históricos. El Concejo, en este sentido, deberá analizar todas las variables y las cuestiones vinculadas al tema como debe ser, con el peso que merece la propuesta.

La oposición cerró la semana con este proyecto, donde empezarán a analizar los pormenores, los alcances y la decisión, final, de tamaño cambio dentro de la estructura de gobierno. Algunos, por lo bajo, tuvieron algunos señalamientos con otro expediente paralelo que ingresó, que solicitaba la proclamación del doctor Luciano Blanco como Juez de Faltas. Dicen, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, que el cargo de Juez de Faltas debe cubrirse por “concurso” teniendo en cuenta la doctrina de la Justicia Contencioso Administrativa. Concurso que se realiza, claro está, en conjunto con el HCD y el Municipio.

En ese sentido, Blanco debería “formar parte” de un concurso con otros profesionales de la matricula que deseen ocupar el cargo. Sin embargo, la cercanía del fin de semana y el poco tiempo hicieron que por ahora, sea un señalamiento. Ni que hablar que en el pedido el Municipio explica, de forma pormenorizada, en qué se basa para realizar el pedido de Blanco como Juez de Faltas, algunos señalaron, desde el Código de Faltas. La semana que viene, habrá tiempo para analizarlo a fondo.





El caso Krivochen

Tras la polémica generada con Liliana Schwindt en diputados nacionales y su, por ahora, no asunción al cargo, distinto fue lo que sucedió en Olavarría. Era un secreto a voces, pero causó sorpresa el planteo. Entre las licencias de los candidatos a concejal de Juntos por el Cambio, había un pedido que técnicamente no respetaba la Ley de Paridad: el caso de Cecilia Krivochen.





Krivochen en el cuarto lugar de la lista de candidatos solicitaba licencia para continuar, como lo hizo en los últimos años, en la subsecretaría de Comunicación, y en su lugar asumiría Matías Gamondi, el noveno en la lista encabezada por el Intendente Galli, que fue reelegido en octubre.





La Ley de Paridad fue sancionada en 2017 y, como toda Ley (salvo una aclaración) no es retroactiva, se debe aplicar desde el momento de su promulgación. En el medio, hubo elecciones en Olavarría. Y aquí empieza la polémica.

El artículo 3 de la Ley 14.848 modifica el artículo 7 de la Ley N° 14.086, que da cuenta del tema de las vacancias. Expresamente, dice que en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente “se cubrirán siguiendo el orden de postulación (corrimiento) de los candidatos, respetando la paridad para candidaturas del género femenino y del género masculino y el orden de inclusión establecidos en el artículo 32 de la Ley N° 5109”.

En una interpretación (bastante clara, por cierto) el reemplazo de Krivochen debería ser la candidata siguiente de la lista pero del mismo sexo, es decir, una mujer. Por la gran elección que hizo Ezequiel Galli, tenemos que trasladarnos hasta el lugar número 10, el último de los candidatos titulares. Allí aparece Amalia Criante, dirigente vinculada al curismo.

Si bien en un principio se especuló (y mucho) con la negación en torno a que Criante sea la reemplazante de Krivochen, la realidad es que la intención era que Gamondi asuma en su lugar y, si lo hacía imponiendo la mayoría automática, una consulta a la Junta Electoral y una respuesta adversa podía anular las votaciones de la sesión que participe. ¿Qué proyecto se trató en la última sesión extraordinaria? Un aumento de tasas. Dato no menor.

No habría grandes inconvenientes en torno a que Criante reemplace a Krivochen, pero se decidió esperar a una resolución de Junta Electoral para ver cómo se resolverá, pero no pareciera, a simple vista, que Gamondi reemplace a Krivochen. Es decir, se aplicaría por primera vez en Olavarría la Ley de Paridad.

Por un lado, buen gesto del bloque de Juntos por el Cambio de retirar el expediente de licencia, quizás en una maniobra tomada en conjunto por el secretario de Gobierno Hilario Galli y el presidente del bloque, Martín Endere. Cuesta entender el error, de todas formas, de que Gamondi reemplace a Krivochen sin tener en cuenta la Ley de Paridad. Sin embargo, la oposición dijo –por lo bajo- que el Ejecutivo estaba al tanto como mínimo un día antes de la movida. El miedo a que las votaciones queden anuladas y todo se complique, probablemente fue una de las variables clave.

Y atención a lo que pueda pasar con el Frente de Todos: si Juan Sánchez es designado en el Ministerio de Trabajo, ¿será reemplazado por Violeta Paz, candidata mujer que continúa en la lista? Técnicamente, no. Paz solo ingresaría como concejal en caso de que Mercedes Landivar o Inés Creimer se tomen licencia. En ese caso, el reemplazo de Juan Sánchez sería Rafael Curtoni, arqueólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen. Si bien es algo que no sucedió, viene bien aclarar desde el vamos.

Felices fiestas, la casa, parece, se está poniendo en orden.