"Nos pidieron volver en diciembre por el cambio de autoridades y asusta bastante"

El reclamo de los/as adjudicatarios de las viviendas del barrio UOCRA sigue en agenda y este lunes volvió al Municipio. El grupo de vecinos y vecinas se presentó con el mismo pedido de siempre: que entreguen al menos 9 (las familias que se manifiestan) de las 27 viviendas que están casi listas para habitar.

Tras un rato de espera, fueron recibidos por Martín Endere, Director de Casa de Tierra y Regulación Dominial, quien manifestó haberse comunicado con Cristina Nieto, la directora del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores de Uocra. De esa comunicación destacó el pago de unos 2 millones y medio de pesos e hizo énfasis en el cambio de gestión y autoridades que se avecina el próximo 10 de diciembre.

De esta transición depende sacar las viviendas que hacen falta. “Yo no quiero hacerles promesas, espero que sea en diciembre pero Nieto insiste en que si no hay pago ni materiales no se puede”. “Lo mejor será hacer contacto con los nuevos funcionarios”.

El grupo de adjudicatario en todo momento insistió en el rol de Municipio como mediador principal con Provincia. “Es más factible que los escuchen a ustedes que a nosotros, necesitamos de su intervención”, esbozaron en más de una oportunidad como también expresaron sentirse “rehenes de la política”. Teniendo en cuenta que este reclamo data de hace más de 14 años.

No quedaron demasiados convencidos pero coincidieron con Endere en esperar al 10. Tras esto, Emanuel Etchepare, en representación de los demás, habló con los medios de comunicación sobre la sensación que les quedó de la breve reunión que tuvo como escenario el primer pis de Palacio San Martín: “En diciembre volvemos, no queremos dejar que esto se enfríe, pasaron 14 años de la primera instancia. El reclamo no es por una beneficencia, sino que el Ejecutivo intervenga”.

Cada mes de espera es uno más de alquiler inclusive con renovación de contrato

La respuesta de Endere “es la de siempre, que se están ocupando, lo sabemos pero más allá de que no sea un reclamo al Municipio necesitamos de su intervención, ya que ganaron gracias a nuestros votos también que hablen por nosotros. Que hablen del tema para que no pase a último en la lista”.