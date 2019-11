Franco Ramírez: “Siempre trato de dejar un mensaje en mis canciones”

Tomás Correa ­- @toomicorrea

Llega a la redacción y saluda sonriente. “Llevo tres días en Olavarría, vine a pasear un poco también” comenta antes de comenzar la entrevista.

Este viernes por la noche, Franco Ramírez se presentará por primera vez en Olavarría. Será en la Mutual de Arte Popular “Macondo”, ubicada en Necochea 1389, luego de que “La Maywa Feminista” abra la jornada musical.

Con el nerviosismo y la ansiedad característica de los días de show, pasó en la antesala por Infoeme, y dejó conceptos interesantes sobre varios temas:

- La primera vez que vas a tocar en Olavarría ¿Cómo te sentís y que esperas para el show de hoy?



Ya vine una vez y no pude tocar, pero esta es la primera vez que vamos a venir a convocar a la gente, a encontrarme con el público de Olavarría. Va a ser un show acústico, con canciones nuevas, con canciones de mi último disco, y de cara a los festivales quería salir solo, en formato acústico. Es otra forma de llegar a la gente, a lugares que no voy tan seguido, y tratar de volver con toda la banda en la época del verano.





- Hablaste de festivales recién ¿Qué sigue para vos en lo que queda del año y en el verano?



Ahora tocamos en Avellaneda, CABA, después me voy a Santiago del Estero, Córdoba, Cosquín, ahora que pasaron las elecciones se está acomodando todo y empezamos a tener más fechas de nuevo. De a poco se va armando la agenda.







- ¿Ha sido complicado durante los últimos años salir a hacer giras? Teniendo en cuenta el contexto económico que ha atravesado el País



Si, ha sido muy complicado. Por suerte los artistas le encontramos la manera, tenemos nuestra guitarra, nuestra voz y alcanza. Yo si voy a tocar para 50, 100, 1000 o un festival grande para mi es trabajo, y es hermoso poder vivir de lo que amo, y de este oficio que es bastante relajado, no es tener que levantarse a las 5 de la mañana a hacer una losa, y soy un agradecido por eso. Pero si, ha sido difícil, nosotros hemos tenido que buscar otro formato, antes salíamos en banda siempre, y ahora vamos de a tres o solos, y aun así hemos tenido una agenda bastante completa. También tuve la posibilidad de hacer mi primera gira por Europa, donde hice Francia, España y Túnez, y eso enriquece mucho la cabeza, el corazón, y desde ahí salen ideas. He venido con muchas ganas de encontrarme de esta manera con la gente.



- ¿Hay idea de un quinto disco a la brevedad?



Ahora mi idea es hacer canciones y largarlas, una por mes más o menos. Eso sería a partir del año que viene, después de los festivales iré entrando al estudio y subiéndolas, tratando de que el proceso sea más corto, más genuino, más cultural, que salga más como un suspiro de canciones y desde ahí mostrarlas en las redes sociales. Después veré si pueden incorporarse en un disco físico, la idea es llegar más rápido a la gente.





- Vi que llevas un trabajo de militancia política día a día que está acompañado de tu recorrido musical ¿Cómo manejas esa relación entre las diversas actividades?



Uno hace lo que puede, vio (risas). Uno trata de ser coherente con lo que pregona, y a veces resulta y a veces no sale, por cuestiones de estructura u otra cosa, pero uno intenta. En mi caso, desde el arte con la militancia política tratando de dar talleres gratuitos para niños y niñas en Buenos Aires, ir todos los sábados a un merendero en La Matanza y Laferrere a encontrarme con vecinos y vecinas, con la agrupación Pingüino donde milito. Y siempre trato de dejar un mensaje en mis canciones y tratar de ser coherente con eso, yo creo que debemos por lo menos los artistas populares ser un reflejo de esa realidad, interpelarnos y ver qué es lo que hay que hacer, en que le estamos errando, que estamos haciendo mal, por donde hay que seguir, y en ese plan estoy, tratando de hacer lo que creo que hay que hacer.



- Y es algo que se da mucho en la última camada de artistas populares. También hay muchos festivales con un gran trabajo social, la “Fiesta Popular del Pago”, es uno…



Sin dudas, en esa fiesta hay gente que quiero mucho, y a mí me alegró mucho el alma, y me encanta ir. Ahí van bandas como Che Joven, Milena Salamanca, Sudestada, son fiestas que apuestan a lo popular entendiéndolo como la gente, la necesidad del pueblo, el arte y la cultura, que es la fuente donde nos nutrimos, donde las cabezas se abren, donde los corazones se ablandan.





- ¿Con que se van a encontrar lxs vecinxs que hoy asistan al show?



La idea es tratar de ser sincero en el escenario, y con eso me refiero a decir lo que estoy sintiendo, a cantar las canciones que más tengo ganas de cantar, no solo estructurarme en un repertorio. Tal vez voy con un repertorio pensado, pero eso puede ir cambiando, porque me nutro mucho de la energía que hay en el lugar también, y son canciones muy personales, algunas que están en el disco y otras no, algunas nuevas también. Voy a tratar de hacer eso, de que mi canción sea lo más humana posible.



- Siempre el cierre de estas entrevistas son más o menos parecidos, pero ¿podrías definir tu carrera en una canción, una frase o una poesía?



Mi vida en las canciones y con la música ha sido un hermoso desorden, que siempre intento acomodar. Y de ahí creo que sale esa cosa genuina y, en fin, trato de hacer lo correcto. Mi música es una prolongación mía, y cada vez voy siendo más yo en mis canciones.