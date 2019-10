Kicillof: “No estamos juntando votos, estamos juntando voluntades y entusiasmo”

En primera instancia, Aguilera presentó la conferencia y agradeció a Kicillof “no sólo por su acompañamiento en este tramo de la campaña, sino también saber que contamos con el cotidianamente y que seguramente si los olavarrienses nos eligen en octubre y tenemos la posibilidad de ser gobierno, sabemos que vamos a contar con el acompañamiento del futuro gobernador de la Provincia de Buenos Aires para trabajar en conjunto y para traer soluciones a los problemas que tienen los olavarrienses y las localidades”.

A su término, Kicillof comenzó una extensa presentación donde señaló que tuvo una larga jornada de recorridas, “desde el 11 de agosto no paramos de hacer eso mismo que venimos haciendo antes, recorriendo la Provincia”, además de dejar en claro que se encuentran trabajando “intensamente para mejorar esos resultados. No estamos juntando votos, estamos intentando juntar voluntades y entusiasmo”.

Adelantó, en caso de ganar las elecciones, que “van a cambiar las prioridades, la sensibilidad y la forma de actuar que hemos visto estos cuatro años” y que “tanto daño le han hecho a Olavarría”.

Además, en materia local dejó varias denuncias tales como “la caída de la rentabilidad a la mitad de Loma Negra. Esto ha pegado desde una sucursal de una tienda musical a un kiosco a un comercio a una pyme a la producción primaria y también a las grandes empresas. Aquí el fuerte es la actividad minera y agropecuaria todas perjudicadas por las políticas de Macri y la ausencia absoluta de políticas por parte del gobierno provincial para que aunque sea morigerar estas consecuencias”.

En diálogo con Aguilera en estas últimas semanas, Kicillof comentó que podrían aplicarse experiencias de otros Municipios: “el Matadero, Frigorífico hecho municipal o mixto no importa cómo pero dándole valor agregado a la producción primaria” y el candidato a gobernador sumó además “la vivienda, las obras públicas y la necesidad de cuestiones y servicios básicos. A la ciudad del cemento le falta cemento, cloacas, infraestructura esto se puede ayudar desde la Provincia pero es necesario”.

Otro de los “adelantos” que Kicillof dio en caso de ser gobierno es que “no vamos a discriminar a ningún intendente que sea de signo opositor si nos toca ganar las elecciones” y denunció que “no vamos a hacer lo que hizo Vidal, esto chequeado con datos contundentes del grado de discriminación que ha generado el gobierno actual”.

En este sentido, criticó a los intendentes de Cambiemos que “durante 4 años convivió con la ausencia de Vidal, la política desastrosa de Macri y no abrió la boca no alcanza hoy con que los saque de los carteles, son parte de la misma fuerza política” y señaló que los que lo quitaron de los carteles (ya apuntando al Intendente Galli) “nunca pensaron lo mismo, lo cual es muy grave para Olavarría porque entonces lo tendrían que haber expresado y defendido en la ciudad que ha necesitado tanto de las políticas públicas cuando cierra un negocio, se pierde una fuente de trabajo, cuando un jubilado no tiene algún servicio. Cuando no se llega a fin de mes no ha estado ni la Provincia, ni la Nación, ni el Municipio”.

La deuda y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires

Axel Kiciloff hizo referencia al endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y al accionar en caso de ganar las elecciones. En cuanto a la deuda indicó que “asciende a 12 mil millones de dólares cuando en el año 2015 era de 9 mil millones de dólares. Aumentó fuertemente en 3 años porque los 9 mil millones son de los cien años anteriores, y ahora aumentó 1/3 en 3 años”.

Por otra parte, resaltó como preocupante el Presupuesto de la Provincia y aseguró que “hoy no lo conocemos porque no lo ha publicado la Gobernadora, ya lo debería haber hecho. Hace una semana publicó recién el cierre del año 2018, cómo va el 2019 no sabemos, la información que tenemos es que falta entre 40 mil y 80 mil millones de pesos para el cierre del año, a enero”.

Respecto al Presupuesto aseguró que hay que ser cautos: “lo digo con prudencia porque está información no la tenemos, yo estoy un poco escandalizado porque nadie del Gobierno provincial contestó, así que me temo que puede ser eso o peor, nadie me desmintió”.

El candidato a Gobernador describió que “la economía cayó, las cuotas provinciales está complicadas, la economía del país pudo haber caído un 5% al cabo de 4 años del gobierno de Macri” y preguntó “a ustedes cuánto les cayó la economía doméstica. Es mucho más, eso quiere decir que algunos se redujeron, otros menos y otros se agrandaron”.

Además, contó que al analizar los balances de las compañías energéticas de la Provincia “tomarán cual fue la ganancia del año pasado y me encuentro con que la ganancia fue de aproximadamente 5 mil o 6 mil millones de pesos ganaron, las distribuidoras, no las generadoras, las transportistas o el sector primario productor de hidrocarburo. Ahí hay un montón de plata que hoy no se puede pagar en un comercio de acá y que no es que fue inversión porque el balance de cuenta es la inversión de esa rentabilidad, ha ido a parar al bolsillo de un sector económico muy concentrado”.

Y agregó: “casualmente, los amigos del presidente han copado los órganos de regulación de la Provincia, han puesto a los ejecutivos de esas empresas a regularse a ellos mismos”.

“Hoy las empresas se funden porque no podes pagar las tarifas ni la tasa de interés. El balance de los bancos aumento 167% la rentabilidad en el último año, hay una cuestión básica de equilibrios, no puede ser que un jubilado no pueda pagar la cuenta de luz, y las empresas estén ganando más que nunca que son las empresas reguladas por el Estado”, señaló.

La situación del Polo Judicial y las obras inconclusas

Consultado sobre la paralización de la obra del Polo Judicial en Olavarría señaló que “en todos lados se ven obras paralizadas. Leía el otro día un informe de Vialidad Nacional que contaba que durante los gobiernos de Macri y Vidal hubo menos obra pública en vialidad que en los períodos del Gobierno anterior”.

Aseguró que “yo no digo que fue suficiente lo de antes, digo que es mucho menos. Igual en agua y cloacas, se ha construido menos, ha sido muy esporádico. En el 2017 en torno a las elecciones largaron obra y después paró un montón porque dijeron ahora no la podemos hacer porque la va a hacer, la va a hacer con PPP en privado. Pero hoy hay mucha obra parada, incluso obra no concluida que estaba cerca de finalizarse en el año 2015”.

Por último, señaló que si bien no puede ofrecer precisiones “porque no conozco los números del balance de corte” pero sí afirmó que “se va a hacer un plan de obra pública porque creemos que tiene doble propósito: cumplir una necesidad y activar la economía en época de crisis”.

Luego de la conferencia de prensa, los candidatos a Intendente y a Gobernador, se acercaron a la carpa instalada frente al local de Musimundo. Allí dialogaron con los trabajadores que llevan adelante un reclamo a la espera de una resolución respecto a su situación laboral.

Todo concluyó con un acto en el gimnasio del Club Pueblo Nuevo, donde centenares de olavarrienses se dieron cita.