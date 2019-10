Importante acto del Frente de Todos en el club Pueblo Nuevo

“Tengo una enorme emoción de volver a Olavarría después de la elección”. Así fue como Axel Kicillof, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, dio inicio su discurso ante centenares de olavarrienses que se dieron cita en el club Pueblo Nuevo pese a la persistente lluvia que acompañó la tarde de este viernes.

“Yo les quiero decir que antes de la elección no nos dormimos, después de la elección menos todavía”, enfatizó minutos después parafraseando los dichos del presidente Mauricio Macri tras la derrota en las PASO. Los dardos hacia la figura del actual mandatario nacional no se detuvieron allí y también le cuestionó sus dichos cuando culpabilizó a los votantes de la suba del dólar y el desplome de la economía. “Como la economía y la vida anda mal el pueblo democráticamente se expresó y no quiso volver a votarlos”, le refutó. “Tienen que hacerse cargo de su responsabilidad”, sentenció.

Cuestionó además el “deterioro de las condiciones en las que vivimos los bonaerenses”. “Es importante comprender el momento político que se está viviendo hoy en la argentina, deteriorándose las variables más importantes asociadas al empleo, la pobreza, la inflación, la producción, la deuda, las reservas, las fugas capitales”, enfatizó.

“Díganle a los vecinos de Olavarría que si cambia el gobierno nacional y provincial necesitamos un intendente de todos, de todas y es el compañero Federico Aguilera”, concluyó ante la mirada del candidato a intendente local, que fue su compañero también arriba del escenario y el primer orador del evento con un efusivo discurso.

Luego fue el momento de la despedida, no sin antes un sinfín de fotos y selfies con la mayoría de los presentes, quienes no dejaron pasar la ocasión para retratar el momento y tener su foto con los candidatos. Todo acompañado de una mística peronista que pudo verse en las remeras, carteles, varios de ellos con las imágenes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la candidata a vicepresidenta que también se la pudo ver a través de portadas de su libro o referencias al mismo. A la par, hubo puestos de comida y venta de remeras.