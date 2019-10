Claudia Bilbao: “Olavarría se gestiona con experiencia”

Para la candidata a concejal: “ La Municipalidad de Olavarría no es una escuela de Intendentes y Olavarría no se puede dar el lujo de ser gobernada por alguien de quien no se conoce más experiencia que haber sido concejal.”

La candidata a concejal Claudia Bilbao volvió a remarcar que el domingo votarán en la importancia que esta elección tiene para Olavarría. “La elección nacional provincial y nacional ya están resueltas, ahora llega el momento de elegir un Intendente. Nosotros sabemos cuáles son las prioridades de los vecinos y nuestros equipos técnicos tienen las soluciones para esos problemas”, dijo Bilbao.

“El domingo se elige un Intendente que tendrá que gestionar un presupuesto en un contexto de crisis, por eso debe elegir un Intendente que sepa ver la realidad, que se anticipé a los problemas de la gente, que tenga experiencia. Todo eso es lo que representa José Eseverri. Los años que se vienen no serán fáciles, y en medio de la crisis, la administración de los recursos escasos será lo que va a definir la calidad de vida de los olavarrienses en materia de salud, cultural, desarrollo económico y trabajo”.

“Eseverri abrió su lista a personas que no pensábamos como él y con diálogo y consenso hemos conformado un equipo que sabe lo que hay que hacer en Olavarría. Por eso es que decimos que no sé puede dejar el manejo del Municipio en manos de quien ha demostrado que las prioridades son otras y que se alejó de la realidad”, sostuvo la candidata a concejal.

Por otro lado expresó: “en estos próximos cuatro años el Intendente tienen que llegar con experiencia y no aprender en el mismo momento que administra los recursos municipales. La Municipalidad de Olavarría no es una escuela de Intendentes y Olavarría no se puede dar el lujo de ser gobernada por alguien de quien no se conoce más experiencia que haber sido concejal. El 11 de diciembre hay que ponerse trabajar y con diagnósticos ya hechos”.

Bilbao diferenció: “nosotros sabemos cuáles son las prioridades y nuestros equipos técnicos tienen las soluciones para los problema actuales de Olavarría”.

En el plano político, sostuvo: “José Eseverri va a poder gobernar sin importar quien sea presidente o gobernador. Durante sus gestiones Olavarría tenía independencia política de los gobiernos nacionales y provinciales y se hicieron obras que cambiaron la vida de los vecinos” y remarcó: “fue el propio Alberto Fernández quien dejó en claro que Helios Eseverri y el legado que continuó José han dejado marcas para siempre en Olavarría”.

Por último dijo: “muchos vecinos nos votaron a nosotros y votaron otras expresiones nacionales: no solo votaron a Lavagna sino que votaron a Fernández con nosotros y a Vidal con nosotros. Claramente hubo un corte de boleta que ahora se va a profundizar”.