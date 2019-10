Eseverri: “Vamos a devolverle a Olavarría vanguardia y progreso”

Junto a candidatos y militantes, Eseverri estuvo en los barrios Pueblo Nuevo y CECO. “En 2015 me tildaron de panqueque por tomar una decisión política advirtiendo el país que tendríamos si Macri era presidente y lamentablemente no me equivoqué”, sostuvo Eseverri.

El candidato a Intendente José Eseverri participó este sábado de dos caminatas junto a candidatos y militantes del eseverrismo en los barrios CECO y Pueblo Nuevo. Las caminatas tuvieron como objetivo hacer llegar a las vecinas y vecinos de esos sectores las boletas y las propuestas del espacio de cara a las Elecciones Generales del 27 de octubre próximo.

“Estamos con mucha expectativa y con el deber cumplido. Desde marzo comenzamos a construir una fuerza política local sin exclusiones y amplia. Nosotros somos una fuerza política que, como oposición, señaló los errores del Gobierno sin dejar de proponer. Somos un espacio consolidado que le hace muy bien a la política de Olavarría. Desde la política estamos buscando soluciones para solucionarle los problemas a la gente”, expresó Eseverri analizando el tramo final de la campaña.

“A mí me tildaron de panqueque por tomar una decisión política en el año 2015 basado en advertir lo que Macri le venía a hacer a la Argentina: lo lamento por la gente y por la sociedad, pero no me equivoqué. El país que tenemos es consecuencia de tener un Presidente como Macri. En el año 2015 me quemaban gomas para reclamar pavimento en un barrio y a Cristina la CGT le hacía paro por el impuesto a las ganancias, hoy la gente necesita que el Municipio le salga a dar de comer, necesita reconstruir el sistema de salud y el país necesita que la economía se vuelva a poner en marcha”, analizó Eseverri en el tramo final de la campaña.

“Hemos caído muy bajo como país, los desafíos de Argentina son sumamente importante. Tenemos que madurar y crecer como país. Desde 1983 a hoy solo dos presidentes terminaron sus mandatos con menos pobreza que la que cuando asumieron: Carlos Menem y Néstor Kirchner, los demás terminaron sus mandatos con más pobres. Esto quiere decir que no hemos encontrado un modelo de desarrollo real, sostenible, inclusivo y hay que volver a conceptos de ese tipo. Estamos ante la posibilidad cierta de un cambio de paradigma de respeto a la gente”, agregó sobre la situación del país y Olavarría.

Sobre las propuestas locales dijo que el 10 de diciembre habrá dos prioridades: poner en marcha un Plan Nutricional y reorganizar el sistema público de salud.

Al respecto sostuvo José Eseverri: “el 10 de diciembre tenemos que tener en la cancha un Plan Nutricional, ese es el principal problema que tenemos y los olavarrienses tienen que comer. Además hay que tener un plan para volver a organizar el sistema de salud municipal y será fortaleciendo la atención primaria de la salud, reorganizando el funcionamiento del Hospital y poniendo en marcha el concepto del medicamento como bien social: todos los olavarrienses, tengan la edad que tenga, tienen que poder acceder al medicamento”.

En el mismo sentido se reiteró que, de ser gobierno, pondrá en marcha un Plan de Obra Pública Municipal “será un plan de obra público ambicioso, ordenado y planificado. Olavarría necesita un gobierno que no ande encontrándose las cosas sino que las piense y las planifique” y explicó “arrancamos a gobernar el 10 de diciembre y a los dos años tenemos que estar inaugurando un Museo, a los cuatro años un segundo Museo y a eso hay que sumarle 500 cuadras de pavimento y esto son más de 100 cuadras por año de las cuales alrededor de 40 hay que destinar a las localidades. Para esto se necesita tener planificación y orden, no se puede llegar a la Municipalidad a realizar diagnósticos”.

Resumió Eseverri: “Olavarría necesita mucha gestión a partir del 10 de diciembre teniendo en cuenta que el próximo Intendente, probablemente, encuentre la Municipalidad con déficit en las cuentas municipales lo que obligará a imprimirle a esa gestión orden y austeridad al manejo de los recursos”.

Finalizó diciendo: “Vamos a devolverle a Olavarría vanguardia y progreso, algo que nunca debió haber perdido. Tenemos que empezar a mirar el futuro para ver cómo nos desarrollamos como sociedad”.