“Habrá incremento de los precios, lo está calculando todo el mundo”

En el marco del plenario del GEN y la llegada de Margarita Stolbizer a Olavarría, dos economistas, Alejandro Bonavita y Roberto Mionis, dieron una charla a dirigentes, militantes e incluso estudiantes de escuela secundaria.

En la previa de ese encuentro, se tomaron unos minutos para dialogar con Infoeme, teniendo en cuenta la fuerte suba del dólar del miércoles y jueves que repercutió en todos los sectores económicos.

En búsqueda de algunos motivos, Bonavita fue contundente al señalar que “las razones son estructurales, un cúmulo de situaciones que desencadenaron esto. Cuando uno mira algunas inconsistencias que tiene la economía argentina no de ahora ni de esta gestión, sino de varios años sin ninguna corrección e incluso algunas se agravaron. Un episodio como este era esperable, la incertidumbre era cuándo. Y se dio ahora”.

En torno a lo sucedido esta semana que pasó, “evidentemente hay una crisis de confianza momentánea. Pueden frenarlo, pero no corrige lo estructural. Argentina tiene un problema básico que es que necesita más dólares que los que tiene. Y cuando de algo se necesite, o se quiere más, el precio sube. Por algún motivo en particular agentes económicos o financieros en determinado momento coincidieron en que lo querían todos juntos, pensando que se van a terminar mañana. Y pasó lo de estos días”.

Mionis, por su parte, destacó que “Argentina tiene un ciclo de crisis financieras recurrentes cada 8, 9 años. O de hiperinflación, pero de caída general del ciclo económico de manera negativa. Este gobierno, además, los dos primeros años no corrigió casi ninguno de los problemas que traíamos”. Como “herencia” se indicó que “veníamos con estancamiento económico, un exceso de gasto público sin poder financiarlo. El gobierno kirchnerista lo financiaba con emisión monetaria. Este gobierno en vez de corregir eso, siguió con el mismo nivel de déficit fiscal pero a través del endeudamiento externo”.

Argentina sigue teniendo el problema de cómo conseguir dólares. ¿Y cómo conseguirlos? Creciendo, exportando. No hay muchas alternativas. O exportas, o te endeudas, o bajás los salarios. Lamentablemente, nunca vamos a la carrera del crecimiento y el desarrollo que te permite conseguir dólares genuinos.

Bonavita, en un pasaje de la entrevista, hizo una comparación actual que muestra la situación económica. Frenar el dólar con intervención del Banco Central con divisas de endeudamiento “es como si quisieran apagar un incendio forestal con vasos de agua. Para cuando el agua llega al piso se evaporó. Y al final del cuento me quedo con el mismo incendio y me quedé sin agua. Se necesita un camión hidrante. Y si no lo hay, se necesitará un cortafuegos para que el fuego no se expanda y por lo menos esté acotado”.

“Hoy se tiran manotazos de ahogado con estrategias como subir más la tasas de interés, que cualquier persona que esté en la actividad económica real sabe las consecuencias que tiene. Por un cheque te descuentan el 10% por un mes. Es un costo financiero que invariablemente se traslada a precios. Si se traslada a precios y la gente tiene menos ingresos, se traslada a la caída de la actividad”.

Finalmente, el recalculo de precios es inevitable. Se vio el pasado jueves con el freno de ventas desde proveedores, aunque, para Mionis “la verdad que los valores serán muy superiores inclusive a los que se negociaron con el Fondo Monetario. Ya el gobierno está rediscutiendo los términos con el Fondo porque se estima en 38, 40% después del episodio de esta semana”.

“Esto será un traslado a precios directo y será consecuencia directa al salario real. En estos procesos hay ganadores y perdedores. Así como el jueves ganaron algunos por tener posición de ventaja dada su posibilidad de hacer grandes operaciones con dólares, también las grandes cadenas de supermercados además de una gran remarcación, sumarán un adicional para tener ganancia en una crisis como esta, por lo tanto es impredescible lo que puede pasar. Sí habrá un incremento de los precios, eso ya lo está calculando todo el mundo” finalizó.