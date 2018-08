Efecto dólar: En Olavarría, ya hay freno de proveedores y señales de fuertes subas

-“Esto es un descontrol” fue la frase del día.

El dólar tuvo su día crítico: en un jueves negro para la economía argentina, la divisa estadounidense se ubicó en los 39,87 pesos para la venta y con una suba de 5 pesos en un solo día, esta variable económica generó un descontrol en los precios.

Muchos sectores se encuentran con la economía dolarizada. No sólo en sus productos puntuales, sino también en los elementos que conforman los productos, o en el servicio que se brinda. Infoeme consultó a varios sectores que señalaron que la jornada fue “caótica” y que además, ya se evalúa seriamente el incremento de los precios en el corto plazo.

En el rubro automotores, se consultaron a tres importantes concesionarias. El dato en común es que los vehículos 0km prácticamente salieron de mercado. Algunos consiguieron las metas locales de venta en el mes (“con lo justo”, se indicó), por lo cual ya no se venden coches nuevos y se aguarda una estabilidad económica para determinar los nuevos precios. Si bien en principio se afirmó que la suba desde los próximos días sería del 6%, la base probablemente sea como mínimo del 10%.

En materia de repuestos, un titular de una empresa dedicada a los insumos para camiones fue contundente al señalar que se cortó el listado de precios de los proveedores de golpe. “Pasó hace un tiempo y fueron dos semanas de incertidumbre, en ese contexto terminamos subiendo los precios un 15%” y adelantó que tras varios días de parate hasta la búsqueda de estabilidad, probablemente tengan que subir otro 15%, si no es más. “Cayeron las ventas en aquel incremento, esto nos mata” dijo.

En repuestos de automotores, sucede lo mismo: “no me llames hasta el martes” fue alguna de las frases que se escucharon durante el día. La readecuación de precios será inminente, aunque fue imposible precisar un porcentaje. “Es de locos lo que pasó hoy” dijeron.

Si nos trasladamos a los viajes, el día fue tremendo y el “esto nos mató” fue una frase recurrente: es que la mayoría de los vuelos, hospejades y paquetes suelen venderse en dólares. “Para aquel que tiene ahorro o poder adquisitivo más importante lo perjudica, pero lo salva. Hay otros que lo están pagando muy de a poco y esta suba del dólar les hace perder todo, se bajan del viaje porque es imposible”. Señalan que los proveedores también cortaron todos los pagos en pesos, y solo admiten en dólares: “es imposible pagar en dólares porque terminamos perdiendo”. Si bien es un rubro que no suele perder porque “la gente igual viaja” adelantó que probablemente se apostará al mercado interno más que al exterior.

Y así podríamos seguir: en el rubro climatización pasó algo idéntico. Todos los proveedores suspendieron las entregas y señalaron que paren las ventas. Es decir, muchos de los trabajadores estuvieron atendiendo y avisando que no hay productos ni servicios a la venta. Incluso a algunos clientes que habían hecho reservas o estaban por realizar señas, se les notificó que deberán pasar la semana que viene “cuando se calme todo”. Y tendrán aumento.

El listado sigue: metalúrgicos, electrodomésticos, etc, etc, etc. Ni hablar de lo que sucede con el futuro del combustible, del cual ya se avisó que tiene un retraso en los precios del 35% mínimo.

El dólar tuvo su jueves negro, el comercio de Olavarría comenzó a seguirlo.