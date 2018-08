Conflicto en Cerro Negro: “Tenemos entre cinco y seis despidos y una ola que se viene”

Lo dijo el Tesorero de la Federación Obrera Ceramista (FOCRA), José Luis Franco, en diálogo con Infoeme. “La fábrica se ha tecnificado y hoy lamentablemente necesita sacar gente” advirtió y cuestionó el convenio firmado entre la compañía y el sindicato ceramistas local Soeco: “La Federación ha impugnado el convenio y hoy no está homologado” sostuvo.

El Tesorero de la Federación Obrera Ceramista (FOCRA), José Luis Franco, denunció la existencia de entre cinco y seis despidos en la fábrica Cerro Negro “a partir de la implementación de un convenio entre la empresa y el SOECO ( sindicato ceramista a nivel local)”.

“La situación es grave. La Federación Obrera Ceramista (FOCRA) ha denunciado ese convenio nefasto que han firmado. Hoy los trabajadores de Cerro Negro están sufriendo esta situación. Tenemos entre cinco y seis despidos y una ola que se viene” advirtió.

Son despedidos, no son retiros voluntarios. Los llaman, apretan y les pagan en cómodas cuotas (hasta 15 en algunos casos).

Franco indicó que “la fábrica se ha tecnificado y hoy lamentablemente necesita sacar gente y los van a sacar si ese convenio se homologa. La Federación ha impugnado el convenio y hoy no está homologado por la vía administrativa que es ministerio de la Nación porque la Focra se ha interpuesto, pero ya la empresa lo está aplicando y mal” señaló.

Respecto al convenio, agregó que “ya hace un tiempo largo que se firmó entre el SOECO de Olavarría- filial 20 de la FOCRA- y la empresa Canteras Cerro Negro. La Federación no tiene parte en esto y mucho menos los compañeros que pertenecen a las plantas de Cerro Negro de Campana y en Córdoba y Capital Federal” dijo.

“Hay puntos que se han perdido. Los adicionales si no se llega a determinada producción no perciben su salario (por productividad). Hay un artículo, el noveno , en donde SOECO y Cerro Negro se comprometieron a que los trabajadores tienen que cumplir al 100% su actividad y no pueden reclamar alguna diferencia que tenga. Es gravísimo” indicó.

Y continuó: “Los trabajadores que se han ido no han podido arreglar su situación. La empresa viene y les dice tu situación es esta, acá tenés tu indemnización y no tenés derecho a reclamar nada. Les dan unos pesos más pero el trabajador se ha quedado sin trabajo” sostuvo el tesorero de FOCRA.

Sobre las medidas a tomar por parte de la FOCRA, José Luis Franco precisó: “Estamos conversando con compañeros que se acercan a hablar con nosotros. Los estamos asesorando para ver como seguimos. Más adelante Federación verá como seguir con esto. Estamos en reunión permanente. Muchos trabajadores no conocían el articulado del convenio” concluyó.