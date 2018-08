Investigador de la FACSO participó del 18º Congreso Mundial de Antropología

El Director del Departamento de Antropología Social y del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Dr. Juan Pablo Matta, participó del 18º Congreso Mundial de Antropología "World (of) Encounters: The past, present and future of anthropological knowledge".

La actividad -organizada por la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)- tuvo lugar el mes pasado en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en Brasil y congregó a participantes de más de 90 países.

Matta participó como coordinador y expositor del panel abierto denominado “Public Space, Conflicts and Morals” (Espacio público, conflicto y moralidad) en donde se presentaron trabajos que problematizaron las intersecciones entre sociabilidades urbanas, conflictos y valores morales en los procesos sociales de demandas políticas en diferentes contextos sociales.

Además, en el marco de evento, el Director del Departamento mantuvo una reunión con otros directores de carreras de antropología presentes en el evento y autoridades de la Universidad Federal de Santa Catarina. En la misma, se acordaron líneas de acciones conjuntas tendientes a posibilitar mayores intercambios con dicha casa de altos estudios y la FACSO y la planificación de un sistema de movilidad de docentes y estudiantes de Antropología.