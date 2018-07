Intervenciones viales comunitarias en el Partido

En el marco de las diversas actividades que se realizan con el eje de generar una mayor concientización vial y un comportamiento responsable en la vía pública, se desarrollarán distintas actividades en las localidades del Partido de Olavarría.

Desde el Ejecutivo, se informó que en Loma Negra se brindará una charla con estudiantes del nivel secundario y en Espigas tendrá lugar una jornada comunitaria, que incluye trabajos de señalización y capacitación.

En tanto, el próximo martes 10 de julio en la Escuela Nº 12 de Loma Negra, se realizará un taller orientado a estudiantes del nivel secundario, que dictará en forma conjunta personal de Control Urbano y de Fundación Loma Negra.

El miércoles 11 tendrá lugar una intervención comunitaria en Espigas, que incluye la colocación de carteles, demarcación vial de cordones y pintura de sendas peatonales. La jornada culminará con una charla que integrará a alumnos del nivel primario y secundario de los establecimientos de la zona rural.

Durante los encuentres se abordarán cuestiones referidas a la seguridad vial, orientada a cada grupo, donde se pondrá el foco en las normas de tránsito, usar siempre el cinturón de seguridad y el casco, respetar las velocidades máximas, no usar celular y no consumir alcohol a la hora de conducir, no sólo desde lo legal, sino también desde la concientización, el cuidado a sí mismo y el respeto hacia el otro