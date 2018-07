Llegó la nueva cartelera de Flix Cinema

Como todas las semanas, Infoeme te acerca las nuevas ofertas que ofrece la cartelera de Flix Cinema. Encontrá cinco propuestas variadas que estarán vigentes del jueves 5 al miércoles 11.

RE LOCA (ARG / Comedia / +16)

TODOS LOS DÍAS: 20 HORAS / 21:45 HORAS

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos. Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

ANT MAN Y LA AVISPA 3D (EE.UU / Acción / +13)

TODOS LOS DÍAS: 20 HORAS (Dob) / 23:45 HORAS (Sub)

SÁB, DOM Y LUN: 15:45 HORAS (Dob) / 20 HORAS (Dob) / 23:45HS (Sub)

Mientras Scott Lang intenta encontrar el equilibrio entre ser un superhéroe y padre, Hope van Dyne y el Dr Hank Pym le presentan una nueva misión que encontrará a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir secretos de sus pasados.

12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO (EE.UU / Terror / +16)

TODOS LOS DIAS: 22 HORAS (Dob) / 23:30 HORAS (Sub)

Precuela que se enfoca en los eventos que llevaron a que se realizara la primera Purga en los Estados Unidos. La purga es un evento anual en el que durante 12 horas, todos los delitos son legales y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) se encuentran cerrados. El evento fue creado con la supuesta intención de brindarle a los ciudadanos una oportunidad de catarsis.

JURASSIC WORLD 2 (3D) (EE.UU / Acción / +13)

TODOS LOS DÍAS: 18 HORAS (Dob)

Han pasado cuatro años desde la destrucción de Jurassic World causado por un problema en la contención de un nuevo ejemplar de dinosaurio. La Isla Nublar, ahora es un sitio abandonado por los humanos, mientras que los dinosaurios sobrevivientes se alimentan entre sí en la selva. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar actividad, Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) comienzan una campaña para rescatar a los dinosaurios de una gran extinción. Owen esta decidido a encontrar a Blue, el líder de su manada de raptors que sigue desaparecido en la selva, y Claire ha adoptado esta misión como propia, ya que ahora respeta a estas criaturas. Llegando a una inestable isla donde la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara una conspiración que podría llevar a nuestro planeta entero a un peligro no visto desde tiempos prehistóricos.

LOS INCREÍBLES 2 (3D) (EE.UU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 17:45 HORAS

SÁB, DOM Y LUN: 15:30 HORAS

Esta vez Helen está en el centro de la acción y deja a Bob en casa con Violet y Dash, afrontando la heroica rutina diaria de una vida “normal”. Es una dura transición para todos, agravada por el hecho de que la familia todavía no sabe de los emergentes superpoderes del bebé Jack-Jack. Cuando un nuevo villano planea algo brillante y peligroso, la familia y Frozono deberán hallar una forma de trabajar juntos otra vez, lo cual es más fácil de decir que de hacer, incluso cuando todos son Increíbles.