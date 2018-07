Con críticas, la Sociedad Rural se reunió con ediles del HCD

En el marco de la presentación de autoridades de la Sociedad Rural Olavarría con el HCD, este lunes se realizó un primer encuentro para dialogar diversos temas de agenda, al mismo tiempo que se debatieron sobre puntos sensibles en el sector.

Estuvieron presentes: Bruno Cenizo (Presidente del cuerpo), Carolina Espinosa, María José González, Celeste Arouxet, Alejandro Gregorini y Fermín Ferreira (Cambiemos); Margarita Arregui y Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría); Germán Aramburu (Unidad Ciudadana); Gabriela Delía (Radicales Convergentes); Juan Sánchez (Bloque de los Trabajadores); Marcelo Latorre (Unidos por una Nueva Argentina). En representación de la SRO, su nuevo presidente Fernando Luis, Sebastián Matrella, Alejandra Goldberg, José María Ortiz y Daniel Aycaguer.

Tras la presentación, el presidente de la SRO, Fernando Luis expresó la intención de la entidad de iniciar “un ciclo de diálogo y colaboración con el Concejo Deliberante”. Si bien hubo varios ejes, hubo dos que generaron críticas y debates en torno al futuro.

El primero de ellos lleva tiempo dentro del Concejo, y es la situación de los caminos rurales. Desde la Sociedad Rural se indicó que se “hizo mucho hincapié en el fuerte déficit que tiene el partido en materia caminera y su incidencia en la vida y educación de sus habitantes, además de lo que a la producción se refiere”.

El otro tema polémico fue el cierre del Matadero Municipal: “la SRO mostró su preocupación respecto de que Olavarría, siendo el partido con más cabezas de ganado de la provincia, no tenga un matadero municipal”. Fuentes del HCD presentes en el encuentro señalaron a Infoeme que tras ratificar, desde el bloque oficialista, que la decisión del intendente es no reabrirlo y esperar a inversiones privadas, hubo importantes críticas no solo del sector rural, sino también de la oposición. Todos coincidieron en que debe haber intervención del Estado, en este caso municipal.

A su vez, también se habló de la nueva campaña contra la Tucura, dando cuenta que se buscará que no haya renovación durante todos los años sino que se siga un lineamiento sin pasar por el HCD. Finalmente, se habló de los problemas eléctricos en la zona rural, y la posibilidad concreta de aplicar energías alternativas para abastecer el sector perjudicado.